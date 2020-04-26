Беспроцентных кредитов на выплату зарплаты на 3,5 млрд рублей увеличил пострадавшему бизнесу Мишустин

Средние и крупные предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Цель программы – поддержание и сохранение занятости. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд рублей субсидий. Распоряжение о выделении средств также подписано.
По данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов прогарантирует «ВЭБ.РФ».
нынче кризис то просто по той причине, что люди стали покупать только то, что им действительно нужно, а не что попало под руку.
все нормально