Беспроцентных кредитов на выплату зарплаты на 3,5 млрд рублей увеличил пострадавшему бизнесу Мишустин

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Средние и крупные предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Цель программы – поддержание и сохранение занятости. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд рублей субсидий. Распоряжение о выделении средств также подписано.

По данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов прогарантирует «ВЭБ.РФ».