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Беспроцентных кредитов на выплату зарплаты на 3,5 млрд рублей увеличил пострадавшему бизнесу Мишустин

17:30 26.04.2020 Фото: government.ru
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По данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов прогарантирует «ВЭБ.РФ».

Беспроцентных кредитов на выплату зарплаты на 3,5 млрд рублей увеличил пострадавшему бизнесу Мишустин
Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Средние и крупные предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Цель программы – поддержание и сохранение занятости. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд рублей субсидий. Распоряжение о выделении средств также подписано.

По данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов прогарантирует «ВЭБ.РФ».

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От редакции

Вам дают зарплату?

Аноним, 26 апреля 2020 22:49
Какие нафиг кредиты? Отдавать потом чем? Бизнес видимо придётся сворачивать
Аноним, 26 апреля 2020 23:21
если чей то товар или услуги сейчас не востребован, значит не такие уж и важные были.
нынче кризис то просто по той причине, что люди стали покупать только то, что им действительно нужно, а не что попало под руку.
Аноним, 26 апреля 2020 23:00
Хороший выход из положения
Аноним, 26 апреля 2020 23:21
НВР: да.
все нормально

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