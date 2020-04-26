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Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты!

19:57 26.04.2020
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Место преступления — хвойные посадки на остановке «Березка» по дороге на водозабор.

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница: 

Вы знаете, откуда берутся новогодние букеты из веток ели, пихты и кедра с красивыми шишками? Я теперь знаю!!! Двуногие сволочи  пилят для этого целые красивые взрослые деревья! Эти деревья посадили люди лет 40-50 назад. А нелюди спилили, обкромсали ветки и продали нам на праздник. Я тоже купила для мамы такой букет!!!! Никогда больше не куплю!!! Чтоб у этих нелюдей руки поотсыхали и никогда и ни в чем им удачи в жизни не было!!!!! 3 кедра и 2 ели — такую красоту загубили. На кедрах шишки были…. кедровки, белки …. Я призываю всех не покупать эти новогодние букеты-веники! Место преступления — хвойные посадки на остановке «Березка» по дороге на водозабор.

Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты! Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты! Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты! Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты! Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты! Фото: срубили два кедра и две ели на новогодние букеты!

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