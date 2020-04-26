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Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете

21:14 26.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Для кого-то парк пахнет детством. Для кого-то мочой. Кого-то бесят тополя. Кто-то не может туда заходить после трагедии с гибелью мальчика на чертовом колесе.

Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополя вырубили за несколько дней в парке

Для кого-то парк пахнет детством. Для кого-то мочой. Кого-то бесят тополя. Кто-то не может туда заходить после трагедии с гибелью мальчика на чертовом колесе. В Бердске, где кроме природы, почти ничего нет «выдающегося», он стал неким центром жизни. Претерпел несколько реконструкций, но так и в 21 веке остается без ремонта в туалете. А высокие тополя, по сути, были его единственной достопримечательностью (за исключением воспоминаний)).

Одно стоит признать — парка —  каким он был — больше не будет. И если вы продолжите писать, чем парк был для вас — на основе этих воспоминаний мы сделаем общий текст.

Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете
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От редакции

Чем парк был и есть для вас? Пишите в комменатриях.

Аноним, 26 апреля 2020 22:09
Парк был парком,а сейчас площадка для выгула собак Что разнылись то?Другая часть в нормальном состоянии и здесь сделают
Аноним, 26 апреля 2020 22:17
Пацану царствия небесного,сил не рассчитал...Когда запускали это колесо,проводили испытания положив в каждую люльку мешки с песком,а мы клянчили у бабульки наблюдавшей за испытаниями разрешения прокатится...и она(доброе сердце)разрешала,нарушала конечно правила,но время иное было,стоило его модернизировать(наверное),обезопасить.Шло время,на "пятаке"кипела жизнь,мы там тусили и влюблялись,целовались на "ночных"скамейках,родились детки,мы катали их на паровозике и карусели лошадках...Значимое,знаковое место,может сделют лучше,может даже и мы еще посмотрим,хотя маловероятно,деревья растут долго...

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