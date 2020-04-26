Тополиные слезы парка Бердска: лысый парк без ремонта в клозете

Для кого-то парк пахнет детством. Для кого-то мочой. Кого-то бесят тополя. Кто-то не может туда заходить после трагедии с гибелью мальчика на чертовом колесе.

Тополя вырубили за несколько дней в парке

Для кого-то парк пахнет детством. Для кого-то мочой. Кого-то бесят тополя. Кто-то не может туда заходить после трагедии с гибелью мальчика на чертовом колесе. В Бердске, где кроме природы, почти ничего нет «выдающегося», он стал неким центром жизни. Претерпел несколько реконструкций, но так и в 21 веке остается без ремонта в туалете. А высокие тополя, по сути, были его единственной достопримечательностью (за исключением воспоминаний)).

Одно стоит признать — парка — каким он был — больше не будет. И если вы продолжите писать, чем парк был для вас — на основе этих воспоминаний мы сделаем общий текст.