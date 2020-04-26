«Новосибирскую шаурму» опечатали за нарушения карантина судебные приставы в Бердске

Предприниматель, занимающийся общественным питанием через кафе быстрого питания, «предоставлял услуги посетителям в условиях карантинного режима», сообщают в пресс-службе ФССП региона, что было категорически запрещено соответствующим указанием Роспотребнадзора и постановлением губернатора.
Предприниматель, занимающийся общественным питанием через кафе быстрого питания, «предоставлял услуги посетителям в условиях карантинного режима», сообщают в пресс-службе ФССП региона, что было категорически запрещено соответствующим указанием Роспотребнадзора и постановлением губернатора.
По решению суда в Новосибирской области из-за выявленных нарушений в работе предпринимателя, осуществляющего продажу шаурмы в городе Бердске, судебными приставами была приостановлена его деятельность до 30 апреля. В своём кафе, расположенном в ларьке на остановке общественного транспорта «ДК», он «предоставлял услуги посетителям в условиях карантинного режима», сказано в пресс-релизе надзорного ведомства.
— Во исполнение решения суда приставы-исполнители выехали по месту нахождения заведения и опечатали его, — констатируют в пресс-службе ФССП региона и предупреждают, что до окончания указанного срока судебные приставы будут проводить периодические проверки данного заведения. В случае самовольного возобновления деятельности индивидуальному предпринимателю будет грозить наказание в виде крупного штрафа.
О том, какой штраф уже заплатил владелец «Новосибирской шаурмы» за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статьи 6.3 КоАП РФ – ред.), в пресс-релизе ведомства не говорится.