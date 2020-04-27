Как отмечать Радоницу 28 апреля во время карантина и что не следует делать в этот день

Если вы отдали дань духовной составляющей праздника, можно спокойно заниматься намеченными делами. Воспринимать же дату как еще один повод для пиршества и отдыха не стоит.

Радоница — это родительская суббота, которая всегда выпадает по календарю на вторник, так как Пасху всегда отмечают в воскресенье

Радоница — это особенный день поминовения усопших, который всегда выпадает на девятый день после празднования Пасхи. Таким образом, постоянной даты празднования у родительского дня нет. О том, какого числа будет Радоница в 2020 году, и как правильно встретить этот день в условиях эпидемии коронавируса, расскажем в нашем материале.

Как известно, режим самоизоляции введен в России до 30 апреля 2020 года. Несмотря на ограничения, многие верующие смогли встретить Пасху в храмах или возле них, освятить куличи. Но можно ли будет по традициям встретить и Радоницу? Ведь главной традицией этого дня считается посещение могил усопших.

История праздника Радоница



Радоница — это родительская суббота, которая всегда выпадает по календарю на вторник, так как Пасху всегда отмечают в воскресенье. День поминовения усопших — специальный день в году для посещения могил умерших, молитв об упокоении их душ.

В народе этот праздник принято считать «Пасхой мертвых» — верующие отправляются на кладбище с куличами и крашеными яйцами, оставляют угощения на могилах. Традиционно день проходит не печально, а радостно — живые как бы отмечают Пасху вместе с теми, кого любили, но кто покинул этот мир.

Радоница не имеет постоянной даты празднования, как и Пасха.

Какого числа отмечают Радоницу в 2020 году

В нынешнем году православные отметили Пасху 19 апреля, а Радоница, соответственно, выпадет на вторник, 28 апреля.

В этот день по традиции необходимо посетить храм и помолиться, и только после этого отправляться на кладбище. Церковь не одобряет возлияний на могилах, которые устраивают люди по народным обычаям. Священнослужители часто говорят о том, что на могилы к умершим родным идти совсем не обязательно — помолиться, вспомнить, попросить прощения можно и дома.

Христианские традиции Радоницы

В Радоницу по церковным правилам начинаются заупокойные службы, которые неделю после Пасхи, в Светлую седмицу, не проводятся.

Верующим рекомендуется посетить всенощную литургию в храме, а затем отправляться на кладбище. На могилах можно прибраться после прошедшей зимы, можно устроить поминальную трапезу, но духовная составляющая праздника должно все же преобладать.

Запрещено на кладбищах употреблять спиртное в неограниченных количествах, ведь в таком случае праздник верующие превращают уже в языческий, а не христианский. Именно во времена язычества было принято веселиться, петь и плясать на могилах умерших родных, встречая важные даты, смену времен года и прочие значимые события.

В христианстве основным путем общения с умершими считается молитва. Важно вспомнить человека с искренними чувствами, можно мысленно обратиться к нему со словами прощения или просьбы о прощении, можно обратиться с волнующим вопросом и тому подобное.

Молиться можно в храме, дома или непосредственно на кладбище — каждый человек может определить время и место сам. Главное же, чтобы молитва шла из глубины души, была искренней, сердце оставалось чистым, а мысли светлыми.

Традиции Радоницы — что можно и нельзя делать

В этот день многие возле могил родных или дома устраивают поминальные обеды. Такой обряд хоть и считается языческим, но церковью не запрещен. Он крепко вошел в традиции христианства, как и многие другие.

Запретов в праздник на физический труд, рукоделие и другие занятия нет. Если вы отдали дань духовной составляющей праздника, можно спокойно заниматься намеченными делами. Воспринимать же дату как еще один повод для пиршества и отдыха не стоит.

Этические же запреты, действующие во все церковные праздники, на Радоницу действуют. В праздник запрещено ссориться и скандалить, слать проклятия, отказывать в помощи ближнему, завидовать, отзываться о людях плохо и тому подобное.

Как отмечать Радоницу в 2020 во время карантина

Распространение эпидемии коронавируса внесло коррективы в празднование Пасхи в 2020 году — многие отказались от посещения храмов из-за угрозы заражения. Священнослужители такую осторожность верующих не осуждают, а лишь поддерживают.

По последним данным, в России насчитывается более 50 тысяч больных — эпидемиологические показатели только растут. В подобных условиях кладбища на Радоницу в регионах будут закрыты. Молиться о душах родных верующих призывают дома, не нарушая режим самоизоляции.

Заказать же панихиду можно онлайн в Сети — многие храмы в регионах предоставят такую услугу, подстраиваясь под гражданские запреты и введенные карантинные меры.

Источник: TheRussianTimes