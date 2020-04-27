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Вакансии для жителей Бердска

12:03 27.04.2020
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Официальное трудоустройство.

Вакансии для жителей Бердска
Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
-водитель (кат. Е) , график сменный, з/п 35000руб.
-водитель ( кат.С.D), график сменный, з/п 25000руб.
-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.
-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.
.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.
-санитар ветеринарный, график сменный, з/п 19000руб.
-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.
-инженер-энергетик, график 5/2, з/п 35000руб.
-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.
-укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 28000руб.
-старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 23900руб.
-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.
-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.
-птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб.
-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб
-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.
-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.
-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.
-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:
8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10
Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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