Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19

На встрече с губернаторами Российской Федерации, президент озвучит меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией.

Выступление президента ждет вся страна

Президент РФ Владимир Путин выступит с заявлением на встрече с губернаторами во вторник, 28 апреля, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее обращение президента анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во вторник мы ожидаем заявления нашего президента Владимира Владимировича Путина на встрече с губернаторами Российской Федерации, на которой будут озвучены меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией», — заявил Кувшинников на заседании регионального штаба.

Песков заявил, что «на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков выразил мнение, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным. «Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать», — отметил пресс-секретарь президента.

Последний раз с обращением к россиянам из-за пандемии Путин выступал 15 апреля. Тогда речь президента прозвучала перед началом совещания с правительством, и посвящена она была дополнительным мерам поддержки, которую государство окажет бизнесу.

30 апреля истекает период нерабочих дней и режим самоизоляции в России.

Источник: DP.RU