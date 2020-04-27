27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19

08:30 27.04.2020 Фото: Кремлмин. ру
1

На встрече с губернаторами Российской Федерации, президент озвучит меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией.

Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из за COVID 19
Выступление президента ждет вся страна

Президент РФ Владимир Путин выступит с заявлением на встрече с губернаторами во вторник, 28 апреля, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее обращение президента анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во вторник мы ожидаем заявления нашего президента Владимира Владимировича Путина на встрече с губернаторами Российской Федерации, на которой будут озвучены меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией», — заявил Кувшинников на заседании регионального штаба.

Песков заявил, что «на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков выразил мнение, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным. «Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать», — отметил пресс-секретарь президента.

Последний раз с обращением к россиянам из-за пандемии Путин выступал 15 апреля. Тогда речь президента прозвучала перед началом совещания с правительством, и посвящена она была дополнительным мерам поддержки, которую государство окажет бизнесу.

30 апреля истекает период нерабочих дней и режим самоизоляции в России.

Источник: DP.RU

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посмотрите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Большой выбор семян по низким ценам в Садовом центре Татьяны Переладовой
09:47 27-04-2020
Большой выбор семян по низким ценам в Садовом центре Татьяны Переладовой
БердскСобрал коноплю в поле и приготовил гашишное масло житель Бердска. Ему дали условный срок
09:45 27-04-2020
Собрал коноплю в поле и приготовил гашишное масло житель Бердска. Ему дали условный срок
"Зажал в тиски" из-за вспышки коронавируса по вине врачей в больнице №4 Бурятию Алексей Цыденов
09:30 27-04-2020
Сплошной тест выявил коронавирус у 874 военнослужащих России
09:15 27-04-2020
Сплошной тест выявил коронавирус у 874 военнослужащих России
Узи сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике "Веритас"
09:07 27-04-2020
Узи сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике
БердскПогода в Бердске: Южный ветер и +23 днем при -3 ночью 27 апреля
09:00 27-04-2020
Погода в Бердске: Южный ветер и +23 днем при -3 ночью 27 апреля
Заразились коронавирусом 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге 1
08:45 27-04-2020
Заразились коронавирусом 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19
08:30 27-04-2020
Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19
Фитнес-центр "Кристалл": Почему растет живот?
08:07 27-04-2020
Фитнес-центр
Как отмечать Радоницу 28 апреля во время карантина и что не следует делать в этот день 10
01:15 27-04-2020
Как отмечать Радоницу 28 апреля во время карантина и что не следует делать в этот день