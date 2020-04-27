Сплошной тест выявил коронавирус у 874 военнослужащих России

Лишь четверо из всех вышеперечисленных находятся в тяжёлом состоянии, один — на искусственной вентиляции лёгких. Ещё у 15 человек состояние средней тяжести. У остальных заболевание протекает без симптомов.

В госпиталях Минобороны России находится 314 человек

Министерство обороны РФ сообщило, что в вооружённых силах около 900 человек заразились коронавирусом с марта. Такие данные приводятся в бюллетене военного ведомства.

— В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах РФ в период с марта по 26 апреля с.г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, — говорится в сообщении ведомства.

Из них в госпиталях Минобороны России находится 314 человек. Ещё 175 — в изоляторах по месту службы, в гражданских больницах — 6, изолированы на дому — 378 человек.

По мнению известного врача, было бы глупостью отрицать наличие вируса и ставить под угрозу здоровье сотен человек. Своё мнение он высказал в интервью шоу «Дайте сказать!».

Лишь четверо из всех вышеперечисленных находятся в тяжёлом состоянии, один — на искусственной вентиляции лёгких. Ещё у 15 человек состояние средней тяжести. У остальных заболевание протекает без симптомов.

Отдельно приводятся данные о курсантах и слушателях в высших военных учебных заведениях. Там коронавирус выявили у 779 человек. Состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

В довузовских учебных заведениях заражено 192 человека, также без симптомов коронавирусной инфекции. Среди гражданского персонала инфицировано 245 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что репетировавшие парады Победы военнослужащие ЗВО возвращены в части на карантин.