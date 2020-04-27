«Зажал в тиски» из-за вспышки коронавируса по вине врачей в больнице №4 Бурятию Алексей Цыденов

На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов.

Глава Бурятии решил вернуть жесткие ограничительные меры в Улан-Удэ и приграничном Заиграевском районе

Глава Бурятии в связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за «вспыхнувшего очага» в Городской больнице №4 провел в воскресенье оперативное заседание Штаба по коронавирусу, на котором принял решение отложить планируемое ослабление ограничений для предприятий, а также вернуть жесткие ограничительные меры в Улан-Удэ и приграничном Заиграевском районе. В остальных районах организации и предприятия работают в рамках действующих мер.

По состоянию на 15:00 26 апреля в Бурятии уже фиксируется 217 случаев заражения COVID-19, из них 26 человек от очага в Городской больнице №4, среди них 22 медработника.

Вступительное слово главы Бурятии на оперативном штабе:

— Дорогие земляки! Еще в четверг утром на штабе мы с вами рассматривали возможность ослабления ограничений, допуска дополнительных людей до работы, потому что, в принципе, мы более или менее контролировали ситуацию. У нас все вновь выявленные заболевшие с подтвержденным диагнозом были в основном вахтовики, которых мы на границе останавливали — их 23 человека, либо рабочие на стройке в Сосновом бору — опять же локализованные, и практически единицы выявлялись по республике. Мы ситуацию держали под контролем.

И у нас были предпосылки для того, чтобы начать ослаблять ограничительные мероприятия.

Но из-за инцидента в Городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если мы ранее имели «завозные» случаи болезни, то сегодня имеем «внутреннюю вспышку».

В четвертой больнице были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! На сегодня у нас в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом. И, конечно, нам четвертая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж — водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район.

Нам сейчас нужно серьезно в целом проводить там мероприятия по локализации, выявлению и недопущению возрастания заболеваемости. Возникла сложнейшая ситуация, и «подкинули» ее, к сожалению, коллеги — профессиональные образованные медицинские работники.

Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас будем смотреть, как вводить дополнительные ограничения. Мы сегодня будем принимать решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Будем усиливать ограничительный режим: опять закрывать магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открыли. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастание инфекции.

Предварительно такой режим вводим, как минимум, до 30 апреля. За этот период необходимо обойти всех контактных, проверить их и локализовать этот очаг. Будем смотреть, какая будет динамика. Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмем, — заявил Глава Бурятии.

До конца дня на официальном сайте Правительства Бурятии будет подготовлен и опубликован соответствующий Указ Главы Республики Бурятия с перечнем организаций и предприятий, которые приостановят работу до стабилизации эпидемиологической ситуации.

При этом напоминаем, что в условиях ограничительных мероприятий в рамках Указа Президента продолжат работу:

а) непрерывно действующие организации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения;

г) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

д) организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

е) организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

Вступительное слово Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова