Гроб на крыше: Сняли видео с похоронами малого бизнеса в Новосибирске

Представители малого бизнеса в Новосибирске сняли похоронный ролик на крыше новостройки

В неформальной столице Сибири состоялись торжественные проводы в последний путь малого бизнеса. Его представители собрались на крыше высотки в траурных одеждах и с похоронными венками. Присутствовал на мероприятии и самый настоящий гроб. Итогом необычной акции в условиях самоизоляции стал видеоролик.

— А у меня будет зарплата? А я смогу оплатить ипотеку и продукты?» — это самые частые вопросы, которые задают наши сотрудники, — говорят представители малого бизнеса. — И тут уже совсем не важно: в штате один человек, пять, пятьдесят или сто. Всем нужно платить! А где мы возьмем деньги? Мы — предприниматели. Мы живые люди, такие же как вы. У нас есть семьи, дети, кредиты, переживания, мечты и желания. Но есть и весомое отличие. Мы, имея бизнес, рискуем каждый день, за свой риск, за свои ошибки всегда, слышите, всегда, мы берем ответственность на свои плечи. Мы капитаны на своих кораблях. Каждый день и каждую минуту мы отвечаем за свое дело.

В Новосибирске представители ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и рекламных агентств подписали петицию, в которой говорится, что:

— Сегодня мы отчаянно боремся в волнах сложившейся ситуации один на один, в полушаге от гибели. Мы не ждем помощи откуда-то сверху, мы не ищем оправдания в вирусе, мы пробуем. К сожалению, все попытки тщетны, пока ничего не принесло результата. Мы тоже хотим есть, хотим быть уверенными, что не окажемся на улице, а еще мы хотим защитить себя, своих сотрудников и свой бизнес!

Сегодня мы — предприниматели — хотим объединится, хотим вместе победить, вместе выжить и продолжить работать. Мы готовы все вместе разработать инструменты для работы тонущих сейчас сфер в новых условиях, придумать новые направления там, где все закрыто, прописать регламенты, которые будут безопасны для клиентов и помогут нашим сферам не просто не закрыться, а выйти на уровни выше.

Но самое важное, мы готовы не просто оставить это на бумаге, а прийти в мэрию и обсудить созданное нами открыто и честно, чтобы помочь городу.

Идея похорон малого бизнеса на крыше высотки и социального ролика на эту тему принадлежит двум девушкам.

-Сама идея ролика пришла после того, как моему бизнесу отказали в восемнадцати банках! Введен мораторий на наши акведы, — говорит генеральный директор рекламного агентства полного цикла «Dimirano» Ирина Коповая. — Не понимаю, о какой поддержке государства идет речь, если нам не снижают и не отменяют налоги, нам не отменяют бизнес-кредиты, но при этом еще и запрещают брать новые. Мы такой же бизнес, как и все, но нам сложнее вдвойне — запретили нас самыми первыми и откроют последними. Наша акция — это не протест. Это, скорее, призыв вывести нас в особую отрасль и сформировать конструктивные механизмы нашей работы. Больше того, со своей стороны я готова помогать бизнесу разных сфер выходить на легальный формат работы. Я изучила последний опыт Китая.

— Клип мы снимали на крыше новостройки, в которой живет один из организаторов съемок, — говорит Виктория Локтина, которая известна в Новосибирске как организатор самых разных праздников. — Там была возможность выхода на крышу. Снимали часа четыре или пять. Долго собирались, люди все творческие, в основном представители Event-индустрии. В итоге подобралась довольно внушительная команда. На похоронах присутствовали и представители ресторанного бизнеса, спортсмены, которых лишили соревнований. Много времени потратили на доставку гроба на крышу и обратно. Сначала мы хотели использовать только похоронный венок с надписью «Помним, скорбим», но затем и гроб нам предоставили. Все мы сейчас просто задыхаемся: налоги, кредиты, простой, аренда и так далее. Все надели траурные одежды и пришли на похороны малого бизнеса.

Ранее предприниматели составили петицию к правительству о введении срочных мер по поддержке малого бизнеса, под которой уже подписались 280 тысяч бизнесменов. Они создали карту, на которую нанесены погибающие малые бизнесы по всей России. Владельцы указывают адреса, суть проблем, число рабочих мест.