Мать с тремя детьми сгорели в Алтайском крае

После тушения пожара в частном доме обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16 и 7 лет, а также 2-летней дочери.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи – криминалисты

Рано утром 26 апреля 2020 года в селе Маралиха Чарышского района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16-ти и 7-ми лет, а также 2-летней дочери. По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи – криминалисты, проводится осмотр, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Погибшая семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная. В рамках уголовного дела следователями будут устанавливаться обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Источник: altai-krai.sledcom.ru