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Как съездить в другой регион в режиме самоизоляции, разъяснили в ГИБДД

12:30 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Госавтоинспекции советуют перед поездкой через конкретные регионы внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах, а также пользоваться только оперативными данными, так как ситуация в регионе может меняться.

Как съездить в другой регион в режиме самоизоляции, разъяснили в ГИБДД
Важно при себе иметь все необходимые документы

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.

«По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — говорится в сообщении ГИБДД РФ.

В Госавтоинспекции советуют перед поездкой через конкретные регионы внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах, а также пользоваться только оперативными данными, так как ситуация в регионе может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. – в зависимости от ситуации). Если есть возможность, справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса», — отмечается в сообщении.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что поездки следует планировать только в случае крайней необходимости, по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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От редакции

Планируете поездки?

Аноним, 27 апреля 2020 12:36
НВР:
Мы непотерпим регионального кароновирусного сепаратизму!!!
Грузи и люди должны нормально перемешатися между регионами в полном объеме..Примьер рф мишустин
Что уже потерпим?..нуну..

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