Оштрафовали на 1000, 2000 руб. и наказали предупреждением за нарушение самоизоляции гуляющих днем по улицам и в парке Горького еще трех жителей Бердска

Уже наказаны 14 человек, один приезжий их Казахстана наказан дважды за несоблюдение карантина. В самоизоляцию бердчане бродят по улицам, в том числе по ночам, торгуют искусственными цветами, соленьями, ходят за водкой.

Продолжают работать многие организации в жесткую самоизоляцию в Бердске

Оштрафовали на 1000 и 2000 рублей и наказали предупреждением еще трех жителей Бердска за нарушение самоизоляции на 27 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова. Напомним, погуляли до суда в нашем городе на 23 апреля уже 11 человек. Судом установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Они покинули место проживания и попали под ст. 20.6.1. КоАП.

— Один человек наказан предупреждением, двое штрафом в 1000 и 2000 рублей, — уточнила Наталья Евгеньевна 27 апреля.

Помощник председателя суда отметила, что решения приняты с учетом личности. Если человек уже привлекался к ответственности – наказание серьезнее. Во всех случаях горожане находились на улице с целью прогулки. Мужчина, который заплатит 2000 рублей, гулял в обеденное время в парке Горького. Также у него отягчающие обстоятельство – он уже один раз нарушал административный кодекс.

Таким образом, в городе наказаны штрафами и предупреждениями за нарушение режима самоизоляции на 27 апреля 14 человек, один — за несоблюдение карантина, причем дважды. Мужчина снова приехал из Казахстана и не изолировался на 14 дней. В самоизоляцию бердчане не только бесцельно бродят по улицам, в том числе по ночам, но и торгуют искусственными цветами, соленьями, ходят за водкой.