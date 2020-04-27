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Оштрафовали за нарушение режима самоизоляции 26 человек чиновники и Росгвардия Бердска

12:10 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рейды проводились 20 по 26 апреля. Устанавливаются лица, нарушающие введённые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Оштрафовали за нарушение режима самоизоляции 26 человек чиновники и Росгвардия Бердска
Днем на улицах Бердска многолюдно

Специалистами административно-технической инспекции, совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии проводятся профилактические мероприятия по соблюдению режима самоизоляции жителями Бердска, сообщает пресс-центр горадминистрации сегодня, 27 апреля.

Кроме этого,устанавливаются лица, нарушающие введённые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, за прошедшую неделю в Бердске было составлено 26 административных протоколов (ст.КоАП 5.35,6.3,20.6.1). Также в течение недели специалисты АТИ проводили осмотр территорий улично-дорожной сети города в зоне индивидуальной жилой застройки. В ходе работы с собственниками домовладений выдано 68 уведомлений инспекторов АТИ по недопущению складирования мусора в мешках на улично-дорожной сети. На сегодняшний день 20 из них уже выполнены. Остальные в работе. При невыполнении уведомлений при повторной проверке собственникам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

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