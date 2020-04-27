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Авто / Общество

Самый дешевый автомобиль за 337 тыс. рублей ушел с рынка России

12:32 27.04.2020 Фото: www.bajaj-rus.ru
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Квадрицикл Qute больше не представлен в ассортименте компании «Ист Вест Моторс» — дистрибьютора индийской мототехники Bajaj.

Самый дешевый автомобиль за 337 тыс. рублей ушел с рынка России
Qute оснащается одноцилиндровым бензиновым мотором объемом 217 кубических сантиметров мощностью 13 лошадиных сил

Квадрицикл Qute больше не представлен в ассортименте компании «Ист Вест Моторс» — дистрибьютора индийской мототехники Bajaj. Таким образом Россия лишилась самого дешевого автомобиля мира, как частенько называли в СМИ эту мотоколяску.
Впрочем, на сайте столичного дилера бренда найти эту модель еще можно. Если информация на портале верна, то компактное транспортное средство длиной 2 752 мм по-прежнему стоит 337 000 рублей в базовой комплектации. А вот полная версия — со стеклами вместо пленок на окнах и отопителем салона — продается за 390 000 рублей. По всей видимости, это последние экземпляры. Как подтвердили «РГ» в компании-дистрибьюторе, ждать Qute в салонах больше не стоит.

— Мы не планируем привозить квадрициклы в ближайшей перспективе, — сообщила руководитель отдела маркетинга «Ист Вест Моторс» Анна Квитко.

Напомним, Qute оснащается одноцилиндровым бензиновым мотором объемом 217 кубических сантиметров мощностью 13 лошадиных сил. Максимальная скорость — 70 километров в час, грузоподъемность — до 225 кг. Восьмилитрового бачка с 92-м бензином должно хватать более чем на 260 километров. Агрегатируется движок с 5-ступенчатой мотоциклетной трансмиссией. На передних и задних (ведущих) колесах установлены барабанные тормоза с гидравлическим приводом. Всего в период с 2016 года компания реализовала в России более ста таких квадрициклов. В основном их покупали службы доставки и курьеры.

Анна Квитко добавила, что в будущем в модельной линейке Bajaj должна появиться новая модель. Никаких подробностей на этот счет пока нет. Да и на сайте индийского производителя в разделе коммерческой техники новинки не представлены. Кроме Qute, тут значатся только трициклы в различном исполнении. Один из них — Maxima — уже продается в России по цене от 340 тысяч рублей.

Официально самым дешевым автомобилем в России остается Lada Granta. Без учета скидок ее можно купить за 460 900 рублей. Что касается мирового рынка, то сейчас самым доступным автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano. Стоит она от 3 310 долларов — это примерно на 500 долларов меньше, чем Qute.
Источник: РГ

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