В магазины только в маске: Масочный режим ввели с 27 апреля в Новосибирской области из-за COVID-19. И в Бердске

Губернатор региона Андрей Травников предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

Купить сейчас маски проблематично

В Новосибирской области вводится масочный режим в общественных местах. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 27 апреля. Это профилактическая мера, направленная на защиту здоровья жителей нашего региона.

Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

Также участники совещания обсудили необходимость продления дистанционного обучения в новосибирских школах. Напомним, что с 13 апреля в режиме очного обучения возобновили работу школы на территории отдельных муниципалитетов. В школах, расположенных на территории Новосибирска, Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая.

Источник: nso.ru