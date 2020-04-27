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В магазины только в маске: Масочный режим ввели с 27 апреля в Новосибирской области из-за COVID-19. И в Бердске

12:50 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Губернатор региона Андрей Травников предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

В магазины только в маске: Масочный режим ввели с 27 апреля в Новосибирской области из за COVID 19. И в Бердске
Купить сейчас маски проблематично
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В магазины только в маске: Масочный режим ввели с 27 апреля в Новосибирской области из за COVID 19. И в Бердске

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В Новосибирской области вводится масочный режим в общественных местах. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 27 апреля. Это профилактическая мера, направленная на защиту здоровья жителей нашего региона.

Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

Также участники совещания обсудили необходимость продления дистанционного обучения в новосибирских школах. Напомним, что с 13 апреля в режиме очного обучения возобновили работу школы на территории отдельных муниципалитетов. В школах, расположенных на территории Новосибирска, Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая.

Источник: nso.ru

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От редакции

Носите маски?

Аноним, 27 апреля 2020 13:11
Любой руководитель, прежде чем отдавать распоряжение, должен предусмотреть его обеспечение, иначе это будет выглядеть как « иди туда не знаю куда, делай то не знаю что». Имеется в виду, что на входе в общественные места надо выдавать маски и перчатки бесплатно, как это кое-где уже делается. Не все могут покупать маски по 50—80 руб., а значит выполнение распоряжения под вопросом!
Аноним, 27 апреля 2020 13:17
НВР:
Нет.А ошейники скоро выдавать начнут?
АНОНИМ, 27 апреля 2020 13:22
ну что любители погулять довольны?закрутили гайки
Евгений, 27 апреля 2020 13:27
Да. Носим. Правда пришлось их сшить самим.
Аноним, 27 апреля 2020 13:44
Когда будут раздавать, тогда и буду носить. Нет денег покупать их, живу в нищете.

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