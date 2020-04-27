27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Немцы показали 6-метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро

12:48 27.04.2020 Фото: Klassen
1

Весь автомобиль имеет уровень брони VR8, способный выдерживать пули калибра 7,62 мм выпущенные с расстояния 10 метров.

Немцы показали 6 метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро

Тюнинг-компания Klassen решила сделать из внедорожника Range Rover пуленепробиваемый лимузин. Самая дорогая версия этого автомобиля будет стоит 750 000 евро или 60 189 600 рублей

Мы знаем Klassen как компанию, которая «превращает» автомобили Mercedes-Benz и Maybach из и без того роскошных автомобилей в намного более дорогие автомобили, которые предназначены для использования в государственных структурах. Одним из таких примеров является V-класс, превращенный в роскошный минивэн S-класса, пишет https://carsweek.ru

Однако немецкий тюнер не ограничивается только штутгартскими брендами. Среди его каталога такие премиальные бренды, как Lexus, Bentley, Rolls-Royce, и этот внедорожник Land Rover Ranger Rover в изначально самой роскошной штатной комплектации Autobiography. Теперь это здоровенный лимузин.

Как видите, ребята из компании Klassen, сильно увеличили колесную базу британского Range Rover, чтобы в салоне появилось дополнительное пространство.
Добавленная длина составляет 1 016 мм, это при том, что общая длина внедорожника-лимузина теперь равна 6 215 мм, в то время как длина колесной базы была увеличена до 4136 мм. Благодаря этому лимузин Range Rover получает достаточное место в салоне для четырех роскошных сидений.

Но самое лучшее в лимузине Klassen Range Rover не ограничивается его «растянутым» кузовом. Весь автомобиль имеет уровень брони VR8, способный выдерживать пули калибра 7,62 мм выпущенные с расстояния 10 метров. Более того, автомобиль также оснащен комплектом пуленепробиваемых шин, разработанных Klasse, которые гарантируют езду (при попадании в колеса) на скоростях до 80 километров в час на протяжении 80 км.

Конечно, как и любой другой модифицированный компанией Klassen автомобиль, пуленепробиваемый лимузин Range Rover XXL не дешев. Самая дорогая версия этого автомобиля будет стоит 750 000 евро или 60 189 600 рублей.

Немцы показали 6 метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро
Немцы показали 6 метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро
Немцы показали 6 метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Крутяк?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыплату по 5000 рублей получили 1 млн семей в России и Бердске. Как получить?
13:55 27-04-2020
Выплату по 5000 рублей получили 1 млн семей в России и Бердске. Как получить?
Пентхаус за 1 млн рублей в месяц готовы снимать жители Москвы
13:48 27-04-2020
Пентхаус за 1 млн рублей в месяц готовы снимать жители Москвы
Мать с тремя детьми сгорели в Алтайском крае
13:45 27-04-2020
Мать с тремя детьми сгорели в Алтайском крае
Глотки перегрызть: считающих чужие деньги россиян раскритиковала Любовь Успенская
13:41 27-04-2020
Глотки перегрызть: считающих чужие деньги россиян раскритиковала Любовь Успенская
БердскОтключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска 1
13:17 27-04-2020
Отключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска
Обоняние и жир на животе: От одних запахов худеешь, от других толстеешь, доказали ученые
13:11 27-04-2020
Обоняние и жир на животе: От одних запахов худеешь, от других толстеешь, доказали ученые
В июне 2020 года закончится пандемия коронавируса, заявил Александр Чучалин
13:00 27-04-2020
В июне 2020 года закончится пандемия коронавируса, заявил Александр Чучалин
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва
13:00 27-04-2020
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва
БердскДо 15 мая продлил дистанционное обучение школьников губернатор Травников. В Бердске тоже
12:56 27-04-2020
До 15 мая продлил дистанционное обучение школьников губернатор Травников. В Бердске тоже
БердскВ магазины только в маске: Масочный режим ввели с 27 апреля в Новосибирской области из-за COVID-19. И в Бердске 5
12:50 27-04-2020
В магазины только в маске: Масочный режим ввели с 27 апреля в Новосибирской области из-за COVID-19. И в Бердске