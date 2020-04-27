Немцы показали 6-метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро



Тюнинг-компания Klassen решила сделать из внедорожника Range Rover пуленепробиваемый лимузин. Самая дорогая версия этого автомобиля будет стоит 750 000 евро или 60 189 600 рублей

Мы знаем Klassen как компанию, которая «превращает» автомобили Mercedes-Benz и Maybach из и без того роскошных автомобилей в намного более дорогие автомобили, которые предназначены для использования в государственных структурах. Одним из таких примеров является V-класс, превращенный в роскошный минивэн S-класса, пишет https://carsweek.ru

Однако немецкий тюнер не ограничивается только штутгартскими брендами. Среди его каталога такие премиальные бренды, как Lexus, Bentley, Rolls-Royce, и этот внедорожник Land Rover Ranger Rover в изначально самой роскошной штатной комплектации Autobiography. Теперь это здоровенный лимузин.

Как видите, ребята из компании Klassen, сильно увеличили колесную базу британского Range Rover, чтобы в салоне появилось дополнительное пространство.

Добавленная длина составляет 1 016 мм, это при том, что общая длина внедорожника-лимузина теперь равна 6 215 мм, в то время как длина колесной базы была увеличена до 4136 мм. Благодаря этому лимузин Range Rover получает достаточное место в салоне для четырех роскошных сидений.

Но самое лучшее в лимузине Klassen Range Rover не ограничивается его «растянутым» кузовом. Весь автомобиль имеет уровень брони VR8, способный выдерживать пули калибра 7,62 мм выпущенные с расстояния 10 метров. Более того, автомобиль также оснащен комплектом пуленепробиваемых шин, разработанных Klasse, которые гарантируют езду (при попадании в колеса) на скоростях до 80 километров в час на протяжении 80 км.

Конечно, как и любой другой модифицированный компанией Klassen автомобиль, пуленепробиваемый лимузин Range Rover XXL не дешев. Самая дорогая версия этого автомобиля будет стоит 750 000 евро или 60 189 600 рублей.