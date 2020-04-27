Немцы показали 6-метровый бронированный Range Rover за 1,2 млн евро

Мы знаем Klassen как компанию, которая «превращает» автомобили Mercedes-Benz и Maybach из и без того роскошных автомобилей в намного более дорогие автомобили, которые предназначены для использования в государственных структурах. Одним из таких примеров является V-класс, превращенный в роскошный минивэн S-класса, пишет https://carsweek.ru
Однако немецкий тюнер не ограничивается только штутгартскими брендами. Среди его каталога такие премиальные бренды, как Lexus, Bentley, Rolls-Royce, и этот внедорожник Land Rover Ranger Rover в изначально самой роскошной штатной комплектации Autobiography. Теперь это здоровенный лимузин.
Как видите, ребята из компании Klassen, сильно увеличили колесную базу британского Range Rover, чтобы в салоне появилось дополнительное пространство.
Добавленная длина составляет 1 016 мм, это при том, что общая длина внедорожника-лимузина теперь равна 6 215 мм, в то время как длина колесной базы была увеличена до 4136 мм. Благодаря этому лимузин Range Rover получает достаточное место в салоне для четырех роскошных сидений.
Но самое лучшее в лимузине Klassen Range Rover не ограничивается его «растянутым» кузовом. Весь автомобиль имеет уровень брони VR8, способный выдерживать пули калибра 7,62 мм выпущенные с расстояния 10 метров. Более того, автомобиль также оснащен комплектом пуленепробиваемых шин, разработанных Klasse, которые гарантируют езду (при попадании в колеса) на скоростях до 80 километров в час на протяжении 80 км.
Конечно, как и любой другой модифицированный компанией Klassen автомобиль, пуленепробиваемый лимузин Range Rover XXL не дешев. Самая дорогая версия этого автомобиля будет стоит 750 000 евро или 60 189 600 рублей.