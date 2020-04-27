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До 15 мая продлил дистанционное обучение школьников губернатор Травников. В Бердске тоже

12:56 27.04.2020 Фото: pexels.com
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Это коснется всех школ, расположенных на территории Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек.

До 15 мая продлил дистанционное обучение школьников губернатор Травников. В Бердске тоже
Дистанционное обучение продлят и в Бердске

Сегодня, 27 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании обсудили необходимость продления дистанционного обучения в новосибирских школах. Напомним, что с 13 апреля в режиме очного обучения возобновили работу школы на территории отдельных муниципалитетов. В школах, расположенных на территории Новосибирска, Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая.

Источник: nso.ru

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