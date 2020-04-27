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Обоняние и жир на животе: От одних запахов худеешь, от других толстеешь, доказали ученые

13:11 27.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Специалисты и ранее знали о существовании связи между обменом жиров и обонянием. Однако о механизмах, которые лежат в основе этой связи, было почти ничего не известно.

Обоняние и жир на животе: От одних запахов худеешь, от других толстеешь, доказали ученые
Ученые выяснили, как запахи влияют на набор лишнего веса

Ученые решили установить связь между запахами и набором лишнего веса. Результатами своего исследования они поделились на страницах  Nature Communications, отметив, что в будущем полученные данные смогут повысить эффективность в борьбе с лишним весом среди людей.
Специалисты и ранее знали о существовании связи между обменом жиров и обонянием. Однако о механизмах, которые лежат в основе этой связи, было почти ничего не известно. Чтобы внести ясность в этот вопрос исследователи решили взять за червей нематодов, нервная система которых разобрана на различные клетки однако чем-то похожа строением на многоклеточных. Впоследствии было установлено, что под воздействием одних запахов некоторые нейроны активизировались и способствовали накоплению лишнего веса в организме, под влиянием других – процесс оказывался противоположным. В результате биологам даже удалось выяснить точный механизм этого явления и установить, что его запускает нейропептид FLP-1, который выделяют обонятельные нервные клетки. Сразу после активации указанного нейрона, утверждают авторы исследования, следует целая серия биохимических реакций, оказывающих влияние на работу генов, отвечающих за регулирование процесса обмена жиров в организме. Самое интересное, подчеркивают ученые, заключается в том, что пищевое поведение испытуемых при этом не претерпевает никаких изменений, то есть они продолжают потреблять такое же количество калорий, как прежде, однако объемы накапливания жира изменяются в меньшую или большую сторону, в зависимости от типа запаха.

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