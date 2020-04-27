Начали высаживать полосу снегозадержания вдоль «водозаборной» дороги жители Бердска

О благом деле, которое обещали осуществить власти города три года назад, но так и не осуществили, сообщили добровольцы-благотворители в группе «Водозаборная онлайн» в соцсети ВКонтакте.
О благом деле, которое обещали осуществить власти города три года назад, но так и не осуществили, сообщили добровольцы-благотворители в группе «Водозаборная онлайн» в соцсети ВКонтакте.
О проделанной в субботу работе отчиталась семья Пилипенко: «Посажено восемь штук берёзок, 6 штук сосенок и два клёна».
— Первым же снегоотвалом поломает, — сказали скептики. — Посмотрите на прежние деревья. Они все на совсем другом расстоянии друг от друга и с родными корнями.
— Проще всего сидеть и рассуждать. Сломаются, ещё посадим. Всё равно всё не сломают! — отвечали им оптимисты.
Идея высадить защитную растительную полосу вдоль дороги на водозабор родилась три года назад. И не без помощи тогдашнего руководителя УЖКХ Владимира Захарова.
Январь 2017-го оказался рекордным по производству матушкой-природой снега. 500-метровый участок «водозаборной» дороги до её пересечения с дорогой на Сосновку, где в минувшие выходные отметилась ударной посадкой деревьев семья Пилипенко, оказался самым занесённым сугробами благодаря извечной в этих краях юго-западной розе ветров.
Помните, как однажды в тот год из-за гигантских заносов на «водозаборной» и «сосновской» автодорогах не смогла вовремя и без помощи спецтехники спасателей БПСО доехать до умиравшего в одном из домов жителя Бердска скорая. Пока прокапывали путь неотложке, одинокий мужчина скончался. Кстати, точнее не кстати, но благодаря этому печальному событию, дорога на водозабор той же зимой была удостоена звания городской автомагистрали. Правда, произошло это событие не без вмешательства областной прессы и прокурора Бердска.
Именно в те тревожные дни впервые более полутора тысяч бердчан, проживающих в соответствии с пропиской в многочисленных СНТ в районе водозабора, пришли к мнению, что проказам природы надо противостоять не просто разовой помощью бульдозеров и снегоуборочной техники, но и другими доступными методами.
— Почему бы, например, не высадить вдоль опасного и подверженного снежными заносама, превышающими высоту проходящих здесь зимой автомобилей, что-то вроде защитной полосы из деревьев?
Захаров над высказанной жителями Бердска перспективой обещал подумать.
В течение нынешней зимы всё та же роза ветров старательно кружила и укутывала снегом указанный выше участок «водозаборной». Жалоб на коммунальщиков от жителей бердской глубинки не поступало. Но идея о полосе снегозадержания возникла вновь. Жаль, конечно, что пока мероприятие обходится без участия специалистов, о которых обещал подумать в 2017-м нынешний замглавы Бердска. Быть может, из-за этого в соцсетях звучит следующая ремарка:
— Конечно же, вы молодцы, хорошая идея, только их надо было сажать с другой стороны рва. Печально, конечно, но действительно, пожалуй, следующей зимой высаженные деревца сравняют с землёй.