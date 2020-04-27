Глотки перегрызть: считающих чужие деньги россиян раскритиковала Любовь Успенская

Cчитать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже “болеет”. Зачем?» — написала она в инстаграме.

Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян

Певица Любовь Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции считают чужие деньги, пишет РИА Новости.

Артистка также выразила восхищение работой врачей, которые каждый день борются «на передовой» за жизнь людей, однако, подчеркнула Успенская, есть люди, которые обесценивают труд медиков.

«Мне больно и обидно, что некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают. Эдакие “диванные войска”, такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить и как править Матушкой Россией. Люди, где ваша совесть? <…> Cчитать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже “болеет”. Зачем?» — написала она в инстаграме.

Певица добавила, что очень разочаровалась в людях, которые «готовы глотки друг другу перегрызть в споре о каких-то сплетнях», тогда как их предки побеждали любые невзгоды вместе: войны, голод и эпидемии.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались. Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.