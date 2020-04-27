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Можно ли продать почку за миллионы хирургам областной больницы? Ответил главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков

16:30 27.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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61 житель региона стал посмертным донором с 2017 по 2020 год. 5 человек сейчас ждут органы в Бердске. Могут ли желающие предложить им свои услуги, «Курьер. Среда. Бердск» узнавал в областной больнице Новосибирска.

Можно ли продать почку за миллионы хирургам областной больницы? Ответил главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков
Пересадку органов в регионе делают только к областной больнице Новосибирска
Сюжет: Спаси меня, донор
Можно ли продать почку за миллионы хирургам областной больницы? Ответил главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков

Можно ли продать почку за миллионы хирургам областной больницы? Ответил главный трансплантолог Новосибирской области Александр БыковЛечь под нож и отдать свой орган: 54 человека пожертвовали собой ради родственников в регионе. В Бердске никтоЕщё 6 новостей

Может ли при желании, а зачастую при финансовых сложностях, житель Бердска продать почку хирургам областной больницы? На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответил главный трансплантолог региона Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области за последние три года. 5 человек ждут органы в Бердске. Также хирург отмечал, что жителям города можно написать и вложить в паспорт свое мнение о посмертном донорстве. В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда граждане смогут внести свое разрешение на донорство или отказ, а пока такой базы нет. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

Может ли человек продать свою почку?

— Конечно, не может. Потому что это преследуется по закону. Купля-продажа органов запрещена, — сказал Александр Быков.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» начал писать истории доноров: «Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска.

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