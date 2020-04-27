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Новую отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса утвердил Мишустин

16:00 27.04.2020 Фото: pixabay.com
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Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года.

Новую отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса утвердил Мишустин
Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Новую отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса утвердил Мишустин

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Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление от 24 апреля 2020 года №570 подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике. Правительство утвердило его по поручению Президента Владимира Путина. «Эти инструменты поддержки направлены на то, чтобы наша экономика, которая сегодня проходит испытание на прочность, вышла из нынешней непростой ситуации с минимальными потерями и сохранила потенциал для дальнейшего развития», – подчёркивал Михаил Мишустин.

В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

Источник: government.ru

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