Жизнь поле коронавируса изменится. Надо к этому готовиться, заявила глава Роспотребнадзора

Анна Попова заявила, что российские граждане должны будут внести изменения в привычную жизнь, так как после окончания пандемии коронавируса наступит «новая нормальность».

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По словам Анны Поповой, в частности, будут введены новые правила для предприятий общественного питания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские граждане должны будут внести изменения в привычную жизнь, так как после окончания пандемии коронавируса наступит «новая нормальность».

«Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — сказал она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, будет введен целый ряд новых правил для предприятий общественного питания.

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей», — пояснила Попова.

Источник: ТАСС