По графику школы получат сухпайки от 630 руб. до 1960 руб. ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды в Бердске

Родителям нужно быть на связи с классным руководителем своего ребенка, рассказала начальник управления образования Жанна Тузова. Индивидуальный график должен быть опубликован на сайте школы. С собой нужен паспорт.

Сухпайки во время самоизоляции и дистанционного обучения выдают в школах Бердска

Получат по внутреннему графику в каждой школе сухпайки родители 3000 детей из Бердска 29 и 30 апреля. Мамам и папам нужно быть на связи со школьным руководителями, и уточнить, когда именно можно прийти за продуктами. С собой нужно иметь паспорт. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник управления образования и молодежной политики города Жанна Тузова сегодня, 27 апреля.

Напомним, Жанна Леонидовна рассказывала, кто из школьников получит сухие пайки в Бердске. Продуктовые наборы за период с 6 по 30 апреля получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

— В каждой школе на сайте должен быть график, когда можно прийти забрать продуктовые наборы. Также классные руководители должны обзванивать родителей. Им нужно быть на контакте с учителем, со школой, — отметила Жанна Леонидовна.

Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Также Жанна Тузова рассказывала, что утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. В набор входят крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки.