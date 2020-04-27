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Кладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице-мэр Бердска

15:24 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Что касается похорон усопших, то на них могут присутствовать родные — их запустят на кладбище. Владимир Захаров призвал не посещать погост из-за коронавируса.

Кладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице мэр Бердска
Кладбище закрыто на замок
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Кладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице мэр Бердска

Кладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице-мэр БердскаТекст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. МолитваЕщё 242 новостей

Уже завтра, 28 апреля наступит Радоница — это особенный день поминовения усопших, который всегда выпадает на девятый день после празднования Пасхи. Как известно, режим самоизоляции введен в России до 30 апреля 2020 года. Но можно ли будет по традициям встретить и Радоницу? Ведь главной традицией этого дня считается посещение могил усопших. Напоминаем, с 18 апреля закрыто кладбище Бердска. Соответствующее постановление подписал 16 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин, а также глава региона Андрей Травников.

— Мы понимаем, что это общественное место, приближается родительский день, когда традиционно люди посещают могилы своих родных. В этом году этого не будет. Кладбище с 18 апреля закрыто, там будут висеть замки. Въезд туда будет запрещен. Будут выставлены соответствующие знаки. И определенную помощь здесь будет оказывать полк ДПС, если в этом будет необходимость. Вход на кладбище будет закрыт. Мы понимаем, что всех мы там не поймаем всех, кто пойдет пешком, но призываем к пониманию этого вопроса. Хотим сказать, что бердское кладбище будет работать в рабочем порядке только при захоронениях. Еще раз призываю горожан воздержаться от поездки на кладбище, — акцентировал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Что касается похорон усопших, то на них могут присутствовать родные — их запустят на кладбище.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закрыли на замок.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

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