Цвет мочи может указывать на заражение COVID-19

Ученые подчеркивают, что в условиях обезвоживания, вызванного коронавирусом, употребление жидкости должно составлять минимум 2 литра в сутки. Также разрешается употребление 3 литров.

Ученые констатируют, что развитие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сопряжено с обезвоживанием организма

Вы сможете лучше понять, заразились или нет коронавирусом, если будете обращать внимание на цвет мочи. Ее насыщенный темный окрас является одним из признаков инфекции, об этом предупреждают исследователи из США.

На высокий риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 указывает интенсивно желтый цвет мочи. С таким заявлением выступили специалисты Университета штата Огайо.

Ученые констатируют, что развитие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сопряжено с обезвоживанием организма.

«Обезвоживание может быть предупреждающим знаком коронавируса. Самый простой способ узнать, обезвожен ли организм, – обратить внимание на цвет своей мочи. Чем он темнее, тем выше вероятность заболевания», — рассказали научные работники.

По их словам, в некоторых случаях заражение коронавирусом вызывает умеренные симптомы, которые не требуют госпитализации – достаточно терапии и поддерживающего ухода в домашних условиях. Обезвоженность также относится к умеренным признакам заболевания.

«Ваш организм может быть обезвожены, если, помимо потемневшей мочи, наблюдаются также уменьшение ее выделения, головная боль или головокружение, сухость во рту, шелушение кожи, зуд», — дополнили эксперты.

Ученые подчеркивают, что в условиях обезвоживания, вызванного коронавирусом, употребление жидкости должно составлять минимум 2 литра в сутки. Также разрешается употребление 3 литров. Чистая питьевая вода эффективно помогает организму избежать интоксикации или легче перенести ее, быстрее вывести вон нежелательные и патогенные вещества.

Среди других признаков умеренной коронавирусной инфекции эксперты назыывают жар, сухой кашель, утомленность.

Источник: Медикфорум