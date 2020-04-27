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Коммунальный апокалипсис: Отключил электричество за долги КБУ Бердска Новосибирскэнергосбыт. Во всем виноват COVID-19

15:49 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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КБУ извиняется за возможные перебои в водоснабжении в городе. Возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций. Из-за коронавируса выручка предприятия снизилась более чем в двое.

Коммунальный апокалипсис: Отключил электричество за долги КБУ Бердска Новосибирскэнергосбыт. Во всем виноват COVID 19
КБУ извиняется перед бердчанами

Сегодня 27 апреля 2020 года ориентировочно в 14-30 часов без надлежащего уведомления АО «Новосибирскэнергосбыт» произвело отключение производственных объектов МУП «КБУ», что повлекло нарушения в работе систем управления предприятием. Последствия данного ограничения устанавливаются инженерными службами.

Приносим свои извинения за возможные перебои в водоснабжении города Бердска. Кроме того, возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций, сообщает КБУ Бердска.

В связи с принятыми в регионе мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за распространения коронавирусной инфекции выручка МУП КБУ снизилась более чем в двое. В результате предприятие не смогло выполнить текущие платежи поставщикам ресурсов, в том числе за электроэнергию.

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От редакции

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Аноним, 27 апреля 2020 15:55
НВР:
зомби апокалипсис.Что еще может быть если к рукарынким отношениям приляпать карону вируса?
вообще, 27 апреля 2020 16:06
все можно решить гипер просто.Школа экономики сидит без дела а выводить из кризиса довать рекомендашки будет именно эта конторка рога и копыта.
Травников пишет прошу откомандировать госпожу Лилию Овчарову экономистом в муп кбу города бердска.
Потому как без практики эти умозрители натворят дел больше чем с прожектами публичные дома.
Ольга, 27 апреля 2020 16:08
Что-то КБУ там чешет. Давайте все теперь списывать на вирус. Самоизоляция длится месяц. Может быть и упали платежи, не спорю. Но, чтобы отключили услугу, надо иметь задолженность не за один месяц, а гораздо большую. Получается, они и до вируса не платили поставщику. И где наше руководство города? Что-то они совсем изолировались от работы.
Аноним, 27 апреля 2020 16:15
Первый раз чтоли? Эта песня о главном каждый год.
Аноним, 27 апреля 2020 16:25
Наше руководство в написании экзотических законов и карательных мер озабочено - не покладая рук и фантазий.
Аноним, 27 апреля 2020 16:32
ну оно пишет эти законы с..2009 года.
Каждый раз новый начальник кбу говорит это невозможно чтоб оно было нерентабельным.
с 2009 года.
Аноним, 27 апреля 2020 16:45
Вклчайте,Воспанчук,дизельную станцию,ранее приобретенную, если конечно она еще не прдана и не плачьте,мощностей на производственную площадку вместе с конторой хватит.
Аноним, 27 апреля 2020 17:00
Вот и начались первые симптомы короновируса у муниципальных и властных структур. Пенсии с опозданием-короновирус виноват, не выполнены социальные обязательства- тоже из-за за него проклятого. Недаром малышева сказала, что это чудо вирус. Правда не уточнила для кого он чудо-чудное

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