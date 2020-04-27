Коммунальный апокалипсис: Отключил электричество за долги КБУ Бердска Новосибирскэнергосбыт. Во всем виноват COVID-19

КБУ извиняется за возможные перебои в водоснабжении в городе. Возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций. Из-за коронавируса выручка предприятия снизилась более чем в двое.

КБУ извиняется перед бердчанами

Сегодня 27 апреля 2020 года ориентировочно в 14-30 часов без надлежащего уведомления АО «Новосибирскэнергосбыт» произвело отключение производственных объектов МУП «КБУ», что повлекло нарушения в работе систем управления предприятием. Последствия данного ограничения устанавливаются инженерными службами.

Приносим свои извинения за возможные перебои в водоснабжении города Бердска. Кроме того, возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций, сообщает КБУ Бердска.

В связи с принятыми в регионе мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за распространения коронавирусной инфекции выручка МУП КБУ снизилась более чем в двое. В результате предприятие не смогло выполнить текущие платежи поставщикам ресурсов, в том числе за электроэнергию.