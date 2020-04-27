Коммунальный апокалипсис: Отключил электричество за долги КБУ Бердска Новосибирскэнергосбыт. Во всем виноват COVID-19

Сегодня 27 апреля 2020 года ориентировочно в 14-30 часов без надлежащего уведомления АО «Новосибирскэнергосбыт» произвело отключение производственных объектов МУП «КБУ», что повлекло нарушения в работе систем управления предприятием. Последствия данного ограничения устанавливаются инженерными службами.
Приносим свои извинения за возможные перебои в водоснабжении города Бердска. Кроме того, возможны нарушения сроков проведения регламентных работ при устранении аварийных ситуаций, сообщает КБУ Бердска.
В связи с принятыми в регионе мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за распространения коронавирусной инфекции выручка МУП КБУ снизилась более чем в двое. В результате предприятие не смогло выполнить текущие платежи поставщикам ресурсов, в том числе за электроэнергию.
зомби апокалипсис.Что еще может быть если к рукарынким отношениям приляпать карону вируса?
Травников пишет прошу откомандировать госпожу Лилию Овчарову экономистом в муп кбу города бердска.
Потому как без практики эти умозрители натворят дел больше чем с прожектами публичные дома.
Каждый раз новый начальник кбу говорит это невозможно чтоб оно было нерентабельным.
с 2009 года.