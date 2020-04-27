Обнажило руины и памятник неизвестному в старом Бердске обмелевшее до острова Хренового Обское море

«Копатели» воспользовались возможностью покопаться в старине, которая выпадает раз в 10 лет. Воды рукотворного моря продолжают раскрывать тайны затопленного города. Еще пара дней, и он снова исчезнет, как Атлантида.

Имя на памятнике возле фундамента какого-то здания прочитать пока не удалось

Примерно раз в 10 лет воды рукотворного Обского моря обнажают дно на много километров и открывают останки затопленного старого Бердска. Так случилось и в конце апреля 2020 года. Толпы «копателей» отправились гулять по дну водохранилища в поисках артефактов и раритетов. И находят предметы «старины глубокой». Открывшееся пространство настолько обширно, что от бердского побережья в районе «Чайки» можно дойти до Хренового острова. В пользу того, что остров популярен в самоизоляцию говорит множество внедорожников неподалеку от него. Дальше всех смог пробраться квардроцикл.

Вечером 26 апреля прогулялся по дну морскому и Александр. По его словам, он с друзьями, выполняя советы врачей, изолировался в лесу, сократив до минимума контакты с внешним миром. А в воскресенье решили пройтись по обмелевшей территории. И нашли немало интересного, например, старый памятник.

— Он находится ближе к самой верхней точке Бердской косы. Но от косы до него не дойдешь — там вода. Выход — от «Чайки». Мы пошли на остров Хреновый. И оказалось, что вокруг очень много открытой суши. Так мы выполняем рекомендации врачей — дышим свежим воздухом для повышения иммунитета в разгар коронавируса, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Он удивился, увидев на открывшихся пространствах множество фундаментов старых построек. Очевидно, что в том районе до строительства Новосибирской ГЭС был населенный пункт. Это был Бердск, который с 1953-го по 1957 годы перенесли на новое место.

— Рядом с одним из фундаментов мы нашли памятник. А поодаль разложены всякие предметы быта — петли, скобы и другие штуки. Видимо, они не представляют ценности для «искателей». Их там было одновременно в разных местах человек 30. Из 15 км «маршрута» треть — по дну, — поделился Александр.

Он помнит историю, когда в 2010 году также обмелевшее пространство подарило бердчанам надгробную плиту знаменитого купца Владимира Горохова, который считается родоначальником предпринимательства в Бердске. На вновь найденном памятнике-камне сложно прочитать фамилию: похоже на «Обломовъ». Но с буквой Ъ — точно, отметил Александр. Он полагает, что памятник стоял не на кладбище, поскольку рядом находится фундаменты зданий. Возможно, это было захоронение на территории церкви или купеческого дома, а может, камень не является надгробием.

— За 300-400 метров от берега стоит памятник возле фундамента. Но фамилию не разглядеть — водоросли, потеки. Я пытался помыть, но безуспешно. «Копатели» сказали, что еще пару дней можно пройти к ему, а потом суша скроется под водой — вода с Алтая придет и ГЭС сбросит, — предупредил Александр.