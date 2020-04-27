В мае выйдет на плато по коронавирусу Россия, заявил Дмитрий Песков

По его мнению, дольше это не будет продолжаться. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась «максимум полтора месяца».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «АиФ» выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.

По его мнению, дольше это не будет продолжаться. Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась «максимум полтора месяца».

«И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — объяснил он.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что трудности не забудутся у тех, кто потерял близких или сам серьезно переболел, и отметил, что каждому придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это, по его словам, будет непростым периодом.

«Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения», — пояснил Песков.

Однако он уверен, что жизнь вернется в нормальное русло.

Источник: стопкоронавирус.рф