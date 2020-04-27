«Тварь, уволиться хочешь?» Пьяная беременная устроила дебош в магазине на глазах у своих детей в Пскове

Будущая мать в компании подруги и четверых детей решила, что её обслуживают слишком медленно. Она бросалась в кассира и администратора жалобной книгой и ударила одного из сотрудников по лицу.

Будущая мать в компании подруги и четверых детей решила, что её обслуживают слишком медленно

Беременная жительница Пскова, будучи нетрезвой, устроила скандал в магазине на глазах у своих детей. Будущая мать в компании подруги и четверых детей решила, что её обслуживают слишком медленно. Она бросалась в кассира и администратора жалобной книгой и ударила одного из сотрудников по лицу.

В ответ на просьбы вести себя прилично псковичка разразилась нецензурной бранью, не смущаясь присутствия несовершеннолетних. На видео слышно, как ребёнок плачет и просит её: «Мама, хватит!» — но на дебоширку это не действует.

— Я тут должна два часа в очереди стоять? Беременную обслужить не можете? Ты уволиться хочешь? — нападала женщина на кассира.

После этого дебоширка с подругой и детьми покинула магазин — пьяная хулиганка села за руль. Обеспокоенные сотрудники вызвали полицию. Вскоре правоохранители задержали машину, освидетельствование показало алкогольное опьянение. На нарушительницу был составлен протокол.

Источник: life.ru