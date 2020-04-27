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Собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины против COVID-19 создадут в России

16:34 27.04.2020 Фото: pixabay.com
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Работа ведётся с учётом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека.

Собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины против COVID 19 создадут в России
Мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории

Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19.

Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Работа ведётся с учётом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.

Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность – мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии. На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

Источник: Роспотребнадзор

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