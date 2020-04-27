Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году: выходные дни — 1,2,3,4 и 5 мая

Второй период продлится три дня: с 9 по 11 мая включительно. Кремль сообщал, что дополнительные выходные из-за коронавируса не приведут к сокращению майских праздников.

Первый период майских выходных продлится с 1 мая по 5 мая включительно

Скоро наступят самые длинные праздники в 2020 году, которые мы, скорее всего, проведем дома. Курорты не принимают туристов, а из-за ухудшающейся эпидобстановки пока неизвестно, сколько еще придется просидеть дома. К тому же власти уже подумывают продлить ограничительные меры и на майские праздники. Сколько дней мы будем отдыхать в мае и есть ли вероятность, что этих выходных не будет вовсе?

1 Почему мы всегда отдыхаем в мае? Все из-за праздника Весны и Труда и Дня Победы, которые россияне отмечают 1 и 9 мая. Согласно 112 статье Трудового кодекса РФ, они относятся к нерабочим праздничным дням. А за счет переносов выходных с января и календарных выходных (субботы и воскресенья) мы отдыхаем не два дня, а больше.

2 Как и сколько дней будем отдыхать на майские праздники? Первый период майских выходных продлится с 1 мая по 5 мая включительно. Откуда взялись пять дней? Все просто: 1 мая – праздник Весны и Труда в 2020 году – нерабочий день, выпадает на пятницу;

2 и 3 мая – суббота и воскресенье – календарные выходные;

4 и 5 мая – понедельник и вторник – будем отдыхать из-за переноса нерабочих дней с 4 и 5 января 2020 года (согласно постановлению правительства «О переносе выходных дней в 2020 году»). Второй период продлится три дня: с 9 по 11 мая включительно. Здесь все еще проще: 9 мая – суббота – нерабочий праздничный день;

10 мая – воскресенье – календарный выходной;

11 мая – понедельник, стал нерабочим из-за того, что День Победы (нерабочий праздничный день) выпал на календарный выходной.

3 А когда выходим на работу? Пока непонятно. Если режим самоизоляции отменят, то работать начнем 6 мая, в среду. Это будет короткая рабочая неделя – она продлится три дня: 6, 7, 8 мая. После чего мы снова пойдем отдыхать и вернемся в офисы во вторник, 12 мая. Хотя если режим изоляции продлят, то некоторые организации, которым пока запрещено работать, так и не выйдут на работу.

4 А отменить майские могут? Официальных решений по этому поводу не принимали. Когда президент Владимир Путин объявлял о нерабочем периоде, то Кремль сообщил, что дополнительные выходные из-за коронавируса не приведут к сокращению майских праздников.В СМИ эту тему поднимают уже давно, но пока все эксперты больше сходятся к тому, что отменить майские – не так-то уж и просто. Ранее Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявляла, что предпосылок, для того чтобы объявить майские праздники рабочими днями, нет.

5 Так и чем заняться на этих длинных выходных? Ситуация в 2020 году и правда непростая. Ведь в прошлые годы на майские праздники россияне улетали за границу, выезжали на отдых за город. Но в этом году границы многих стран закрыты, алтайские турбазы и санатории не принимают туристов до 1 июня.Как вариант – можно съездить на дачу и заняться подготовкой участка. А лучше и безопаснее провести это время дома в кругу семьи. Так, кстати, планируют сделать более половины россиян, показал последний опрос о майских праздниках. Напомним, празднования Дня Победы 9 мая не будет, его перенесут на более поздний период. Такое решение принял Владимир Путин.

amic.ru