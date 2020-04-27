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Коечный фонд для приема больных коронавирусом готов в Новосибирской области

16:30 27.04.2020 Фото: пресс-службы минздрава Новосибирской области
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В Сибири развернуто 10,8 тысячи коек, что составляет 105% от запланированного. Однако не во всех субъектах достаточно аппаратов ИВЛ и другого специфического реанимационного оборудования.

Коечный фонд для приема больных коронавирусом готов в Новосибирской области
В округе развёрнуто 10,8 тысячи коек, что составляет 105 % от запланированного
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коечный фонд для приема больных коронавирусом готов в Новосибирской области

По графику школы получат сухпайки от 630 руб. до 1960 руб. ученики из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалиды в БердскеКоечный фонд для приема больных коронавирусом готов в Новосибирской областиЕщё 867 новостей

Начать формировать резервный коечный фонд, который может быть востребован в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, поручил главам регионов Сибирского федерального округа полпред Сергей Меняйло в ходе оперативного совещания.

Как прозвучало на совещании, сейчас в округе развернуто 10,8 тысячи коек, что составляет 105% от запланированного. Однако не во всех субъектах достаточно аппаратов ИВЛ и другого специфического реанимационного оборудования.

— Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приёма больных коронавирусом, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Помимо этого следует начать формировать резервный коечный фонд, который может быть востребован в случае ухудшения ситуации, добавил он.

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