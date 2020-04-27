Фото дня: Баннер с командой медицинского резерва и главврачом ЦГБ Аллой Дробинской появился в центре Бердска

Ребята из «Медицинского резерва» помогают врачам

Тысячи молодых людей по всей стране помогают врачам, медсестрам и санитарам. Ребята «Медицинского резерва» вступили в ряды волонтеров, чтобы помочь своим коллегам в это горячее для всех медицинских работников время. Баннер замечен сегодня, 27 апреля, на ул. Ленина в Бердске, на остановке ГДК.

На фото вторая слева главный врач бердской горбольницы Алла Дробинская.