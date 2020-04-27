27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Фото дня: Баннер с командой медицинского резерва и главврачом ЦГБ Аллой Дробинской появился в центре Бердска

18:00 27.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
6 0

Добровольческий отряд студентов Новосибирского государственного медицинского университета помогают бердским врачам в пандемию коронавируса.

Фото дня: Баннер с командой медицинского резерва и главврачом ЦГБ Аллой Дробинской появился в центре Бердска
Ребята из «Медицинского резерва» помогают врачам
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Фото дня: Баннер с командой медицинского резерва и главврачом ЦГБ Аллой Дробинской появился в центре Бердска

Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор ТравниковПредсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США — на 27 августа ученыеЕщё 871 новостей

Тысячи молодых людей по всей стране помогают врачам, медсестрам и санитарам. Ребята «Медицинского резерва» вступили в ряды волонтеров, чтобы помочь своим коллегам в это горячее для всех медицинских работников время. Баннер замечен сегодня, 27 апреля, на ул. Ленина в Бердске, на остановке ГДК.

На фото вторая слева главный врач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обращались за помощью к волонтерам?

Аноним, 27 апреля 2020 18:12
Плакт - яркая демонстрация современной медицины, разрушенной за годы перестройки и оптимизации.
Н аборьбу с коронавирусом власть бросила добровольческие отряды медюгенда.
Андрей, 27 апреля 2020 18:31
Лучше б реальных врачей напечатали
Аноним, 27 апреля 2020 18:41
НВР:
Работать в бердске пусть сначало научатся.их на доску позора надо.отношение ноль.лечения ноль.очереди часовые.уак собаки лают на нас.до минздрава довести надо.
Аноним, 27 апреля 2020 18:43
Хвалят себя любят себя как.людей что не любите.плевать на них.на из щдоровье сиеятся мастера .ненпвидеть стали цгб люди.
Аноним, 27 апреля 2020 18:46
А может все таки работать начать, а не пиариться? За чей счёт баннер?
Аноним, 27 апреля 2020 19:10
Сэкономили за счет смертей каких-нибудь бабулек, не дождавшихся очереди на узи или маммографию.
Спросите у Дробинской, какого года изготовления сталинский рентгенаппарат, котоый ломается регулярно по графику. И совпадает ли график поломки с отпуском рентгенолога?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
20:21 27-04-2020
Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян 1
20:06 27-04-2020
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян
Бердск75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
20:00 27-04-2020
75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
БердскОтключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска 3
19:49 27-04-2020
Отключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска
БердскБез маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников 4
19:38 27-04-2020
Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска 2
19:32 27-04-2020
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
19:27 27-04-2020
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
19:17 27-04-2020
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
БердскВыбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске 2
18:59 27-04-2020
Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые 2
18:47 27-04-2020
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые