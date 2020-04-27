Фото дня: Баннер с командой медицинского резерва и главврачом ЦГБ Аллой Дробинской появился в центре Бердска

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Тысячи молодых людей по всей стране помогают врачам, медсестрам и санитарам. Ребята «Медицинского резерва» вступили в ряды волонтеров, чтобы помочь своим коллегам в это горячее для всех медицинских работников время. Баннер замечен сегодня, 27 апреля, на ул. Ленина в Бердске, на остановке ГДК.
На фото вторая слева главный врач бердской горбольницы Алла Дробинская.
Н аборьбу с коронавирусом власть бросила добровольческие отряды медюгенда.
Работать в бердске пусть сначало научатся.их на доску позора надо.отношение ноль.лечения ноль.очереди часовые.уак собаки лают на нас.до минздрава довести надо.
Спросите у Дробинской, какого года изготовления сталинский рентгенаппарат, котоый ломается регулярно по графику. И совпадает ли график поломки с отпуском рентгенолога?