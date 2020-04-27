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Самоизоляция в картинках: Бабулька с американским флагом на голове и в маске роется в помойке в Бердске

17:15 27.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Сначала она накормила найденным в мусорном баке голубей, а потом сложила припасы в свой пакет. Мусор, говорит, вывозят регулярно, но сегодня повезло. А маска — от коронавируса.

Самоизоляция в картинках: Бабулька с американским флагом на голове и в маске роется в помойке в Бердске
Масочный режим соблюдают многие в Бердске

Днем 27 апреля на улицах Бердска многолюдно. Впрочем, как и в другие дни самоизоляции, которая объявлена месяц назад. Кто-то спешит по делам, кто-то бесцельно шатается или сидит на скамейке.

Женщина неопределенного возраста со звездно-полосатым флагом на голове и в маске решила проверить содержимое мусорного бака у дома №41 на ул. Ленина. Бросив взгляд на наваленный рядом с контейнерной площадкой «габаритный» мусор, завила, что вывозят отходы регулярно, видимо, после выходных еще не успели.

Умелыми движениями она выудила из бака что-то и бросила пасущимся поблизости голубям. Потом найденное в баке стала складывать в пакет.

— А чего в маске-то?
— Коронавирус, — со знанием текущей ситуации ответила женщина, не отвлекаясь от своего занятия и отказавшись отвечать на вопросы о «личной жизни».

С 27 апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе ввели масочный режим.

Самоизоляция в картинках: Бабулька с американским флагом на голове и в маске роется в помойке в Бердске

Самоизоляция в картинках: Бабулька с американским флагом на голове и в маске роется в помойке в Бердске

Самоизоляция в картинках: Бабулька с американским флагом на голове и в маске роется в помойке в Бердске

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