За запахом тайги первые 600 комсомольцев отправились 27 апреля из Москвы на БАМ

55 лет назад (1965) в США были запатентованы подгузники «Памперс».

46 лет назад (1974) на строительство БАМа из Москвы отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ

День российского парламентаризма.

Памятная дата была установлена федеральным законом от 27 июня 2012 года.

27 апреля (по старому стилю) 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума Российской империи. В неё вошли 478 представителей разных политических партий. Самой многочисленной фракцией были кадеты (179 человек). Второй по численности стала фракция «трудовиков» (представители аграрной трудовой партии России) — 97 человек, третьей — автономисты (представители национальных окраин, выступающие за автономии этих территорий и их сторонники) — 70 человек.

Председателем первой Думы был избран кадет Сергей Муромцев.

Дума была сильно ограничена в своих полномочиях. К её ведению относилось принятие законов, внесенных правительством, а также утверждение части государственного бюджета.

Она проработала всего 72 дня, и в июле 1906 года была распущена указом Николая II. Своё решение император объяснил так: «Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению».

46 лет назад (1974) на строительство БАМа из Москвы отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.

На строительство Байкало-Амурской магистрали отправились 600 комсомольцев из Москвы, Ленинграда и практически всех союзных республик. Командиром отряда был избран Герой Социалистического Труда Виктор Лакомов.

57 лет назад (1963) в Москву впервые прибыл кубинский лидер Фидель Кастро.

С Кубы он вылетел тайно, поскольку нельзя было исключить возможность «случайной» атаки его самолета американцами. Во время визита Кастро, который продолжался 40 дней, было заявлено о нерушимом братстве советского и кубинского народов, принадлежности Кубы к мировому социалистическому лагерю, а также о верности делу мира и борьбы против империализма.

Фидель Кастро посетил разные регионы СССР, а также ему были продемонстрированы новейшие образцы советского вооружения того времени. Апофеозом визита кубинского лидера стало присвоение Фиделю звания Героя Советского Союза.

59 лет назад (1961) был основан Советский фонд мира.

Его учредили Советский комитет защиты мира, Комитет молодежных организаций СССР, Комитет советских женщин, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Организацию возглавил известный поэт Николай Тихонов.

Фонд существовал на благотворительные пожертвования граждан, предприятий, общественных организаций.

В 1992 году Российский фонд мира стал правопреемником Советского фонда мира.

98 лет назад (1922) была образована Якутская АССР (ныне — Республика Саха (Якутия)

Одним из инициаторов образования автономии в Якутии был активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири Максим Аммосов. 27 апреля 1922 года президиум ВЦИК принял постановление «Об Автономной Якутской Социалистической Советской Республике» как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске.

В 1990 году Якутская АССР была преобразована в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику, а в 1991 году — переименована в Республику Саха (Якутия).

Сегодня на территории этого самого большого по площади региона России проживаю более 900 тысяч человек (0,66% от численности населения РФ).

102 года назад (1918) был подписан декрет ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования»

Право наследования, как по закону, так и по завещанию, отменялось. Супругу или ближайшим родственникам переходила лишь часть имущества, стоимостью не более 10 тысяч рублей. Все остальное становилось государственным достоянием. Декрет действовал до мая 1922 года.

318 лет назад (1702) Пётр I издал манифест «О ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания».

Им гарантировалось сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, освобождение от налогов и пошлин. А позднее иммигрантам также пообещали немедленное повышение на один воинский чин при переходе на русскую службу.

Из Европы начали прибывать люди, обладающие, как нужными профессиями (корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры), так и мошенники всех мастей.

350 лет назад (1670) завершился смотр невест для царя Алексея Михайловича.

Традиция выбирать невест пришла в Россию из Византии. Первым русским правителем, который устроил «общероссийские смотрины» в 1505 году, стал царь Василий III.

По всей стране специальные гонцы разыскивали красивых девушек. Одним из параметров, по которым выбирались кандидатки, как в сказке про Золушку, был размер обуви. Каждый гонец имел при себе специальную мерку, которую он прикладывал к стопе каждой красавицы.

Привезенные во дворец девушки подвергались предварительному отбору. Будущая царица должна быть высокого роста, красивой, здоровой, и желательно, чтобы у неё в роду было много детей. Отобранных девушек уже представляли лично царю.

Смотр невест для Алексея Михайловича начался в декабре 1669 года. Из 70 красавец из Москвы и других русских городов Алексей Михайлович выбрал Наталью Кирилловну Нарышкину. Современник так описывает её: «Это женщина во цвете лет, роста выше среднего, с чёрными глазами навыкате; лицо у неё кругловатое и приятное, лоб большой и высокий; вся фигура красивая, отдельные члены крайне соразмерные, голос, наконец, приятно звучный и все манеры крайне изящны». 22 января 1671 года состоялась их свадьба.

55 лет назад (1965) в США были запатентованы подгузники «Памперс».

Их изобрёл технолог компании «Проктер и Гамбл», а по совместительству дедушка троих маленьких внуков Виктор Миллз.

Название «Памперс» происходит от английского глагола «pamper» (баловать, изнеживать). Первые подгузники были громоздки и не слишком удобны для малышей, но со временем дизайн совершенствовался, и теперь дети могут в них свободно двигаться.

112 лет назад (1908) фигурное катание было включено в программу Олимпийских игр.

Первыми олимпийскими чемпионами в парном катании стали немецкие фигуристы Анна Хюблер и Генрих Бургер.

Следующие соревнования прошли только через 12 лет на Олимпиаде 1920 года в Антверпене (Бельгия). А начиная с первой зимней Олимпиады 1924 года в Шамони (Франция) фигуристы участвуют во всех зимних Олимпиадах.

192 года назад (1828) был открыт Лондонский зоосад.

Сначала зоопарк предназначался исключительно для научных исследований Лондонского Зоологического общества и был закрыт для широкой публики. Со временем его коллекция редких видов животных увеличилась, что побудила основателей в 1847 году открыть его для посетителей.

Сегодня Лондонский зоосад — одно из крупнейших зоологических собраний в Великобритании. Здесь содержаться свыше 16 тысяч животных порядка 700 видов.