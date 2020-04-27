Третий транш мер для экономики готовит правительство России

Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство», — отметил Мишустин во время совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости.
При этом премьер указал, что уже начали действовать меры поддержки из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики.
По его словам, также расширена программа беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей. «Подписано постановление правительства, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату заработной платы и решение других неотложных задач», — сказал он.
Мишустин указал, что по поручению президента кабмин предусмотрел меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. «Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания — до 3 миллиардов рублей», — заключил Мишустин.