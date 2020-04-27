27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Третий транш мер для экономики готовит правительство России

18:15 27.04.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики, заявил Мишустин.

Третий транш мер для экономики готовит правительство России
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Третий транш мер для экономики готовит правительство России

Третий транш мер для экономики готовит правительство РоссииНовую отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса утвердил МишустинЕщё 45 новостей

Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство», — отметил Мишустин во время совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

При этом премьер указал, что уже начали действовать меры поддержки из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики.

«Это освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые сейчас помогают людям бороться с новой инфекцией. Это дополнительные 80 тысяч рублей в месяц врачам, 50 тысяч рублей — среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тысяч — младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи. Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам», — напомнил Мишустин.
По его словам, также расширена программа беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей. «Подписано постановление правительства, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату заработной платы и решение других неотложных задач», — сказал он.
Мишустин указал, что по поручению президента кабмин предусмотрел меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. «Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания — до 3 миллиардов рублей», — заключил Мишустин.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам чем помогли в двух первых?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
20:21 27-04-2020
Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян 1
20:06 27-04-2020
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян
Бердск75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
20:00 27-04-2020
75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
БердскОтключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска 3
19:49 27-04-2020
Отключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска
БердскБез маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников 4
19:38 27-04-2020
Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска 2
19:32 27-04-2020
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
19:27 27-04-2020
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
19:17 27-04-2020
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
БердскВыбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске 2
18:59 27-04-2020
Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые 2
18:47 27-04-2020
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые