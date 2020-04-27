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Забил до смерти собутыльника житель Искитима. Вину не признал, но дело передали в суд

18:17 27.04.2020 Фото: pixabay.com
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По версии следствия, обвиняемый бил руками и ногами лежащего на полу приятеля, с которым поссорился во время застолья. Какой из 30 ударов стал смертельным, докажет экспертиза.

Забил до смерти собутыльника житель Искитима. Вину не признал, но дело передали в суд
Суд арестовал подозреваемого в убийстве

Перед судом предстанет житель Искитима по обвинению в убийстве, сообщили сегодня, 27 апреля, в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель Искитимского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Искитима. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 18 января 2020 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома в Искитиме, в ходе распития спиртного подошел к лежащему на полу потерпевшему и нанес ему множественные (не менее 30) удары руками и ногами по верхним и нижним конечностям, шее и туловищу.

В результате умышленных действий обвиняемого наступила смерть потерпевшего.

Обвиняемый не признал вину в ходе следствия.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд.

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