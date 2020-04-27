«Пальцем в небо»: Песков оценил сроки отмены самоизоляции в России

Долгосрочные или среднесрочные прогнозы по поводу течения эпидемии коронавируса в России сейчас дать невозможно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает РБК.
По словам Пескова, решение о продлении или отмене режима самоизоляции президент будет принимать на основании текущих данных о заболеваемости.
«Прогнозы на среднюю или дальнюю перспективы вряд ли возможны. Называть какие-то сроки было бы пальцем в небо», — добавил он.
Ранее Песков выразил надежду, что к середине мая Россия выйдет на плато по коронавирусу, то есть число заболевших перестанет возрастать. Свой прогноз он объяснил тем, как развивалась эпидемия в Италии и Испании. Там, по его словам, критическая фаза продолжалась примерно полтора месяца.
По мнению академика РАН Александра Чучалина, распространение коронавируса в России может завершиться в середине июня. Он отметил, что предыдущие похожие вспышки продолжались по три с половиной месяца.
О том, что эпидемия COVID-19 может завершиться в июне, также говорил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.