«Пальцем в небо»: Песков оценил сроки отмены самоизоляции в России

Академики РАН полагают, что распространение коронавируса завершится в России в июне. Принимать решение от отмене ограничений Кремль намерен «по текущим данным о заболеваемости».

Песков охарактеризовал прогнозы по COVID-19 фразой «пальцем в небо»

Долгосрочные или среднесрочные прогнозы по поводу течения эпидемии коронавируса в России сейчас дать невозможно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает РБК.

По словам Пескова, решение о продлении или отмене режима самоизоляции президент будет принимать на основании текущих данных о заболеваемости.

«Прогнозы на среднюю или дальнюю перспективы вряд ли возможны. Называть какие-то сроки было бы пальцем в небо», — добавил он.

Ранее Песков выразил надежду, что к середине мая Россия выйдет на плато по коронавирусу, то есть число заболевших перестанет возрастать. Свой прогноз он объяснил тем, как развивалась эпидемия в Италии и Испании. Там, по его словам, критическая фаза продолжалась примерно полтора месяца.

По мнению академика РАН Александра Чучалина, распространение коронавируса в России может завершиться в середине июня. Он отметил, что предыдущие похожие вспышки продолжались по три с половиной месяца.

О том, что эпидемия COVID-19 может завершиться в июне, также говорил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.