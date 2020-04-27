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«Пальцем в небо»: Песков оценил сроки отмены самоизоляции в России

18:38 27.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Академики РАН полагают, что распространение коронавируса завершится в России в июне. Принимать решение от отмене ограничений Кремль намерен «по текущим данным о заболеваемости».

Пальцем в небо: Песков оценил сроки отмены самоизоляции в России
Песков охарактеризовал прогнозы по COVID-19 фразой «пальцем в небо»

Долгосрочные или среднесрочные прогнозы по поводу течения эпидемии коронавируса в России сейчас дать невозможно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает РБК.

По словам Пескова, решение о продлении или отмене режима самоизоляции президент будет принимать на основании текущих данных о заболеваемости.

«Прогнозы на среднюю или дальнюю перспективы вряд ли возможны. Называть какие-то сроки было бы пальцем в небо», — добавил он.

Ранее Песков выразил надежду, что к середине мая Россия выйдет на плато по коронавирусу, то есть число заболевших перестанет возрастать. Свой прогноз он объяснил тем, как развивалась эпидемия в Италии и Испании. Там, по его словам, критическая фаза продолжалась примерно полтора месяца.

По мнению академика РАН Александра Чучалина, распространение коронавируса в России может завершиться в середине июня. Он отметил, что предыдущие похожие вспышки продолжались по три с половиной месяца.

О том, что эпидемия COVID-19 может завершиться в июне, также говорил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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От редакции

Ваш прогноз на отмену ограничений?

Иван, 27 апреля 2020 19:11
Усатая секретарша решила сроки определить

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