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Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США — на 27 августа ученые

18:47 27.04.2020 Фото: pexels.com
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По мнению исследователей, в РФ ситуация с распространением коронавируса завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%. В Европе — тоже в августе. Но ученые предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».

Предсказали конец вспышки COVID 19 в России на 20 июля, в США на 27 августа ученые
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Предсказали конец вспышки COVID 19 в России на 20 июля, в США на 27 августа ученые

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Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа данных предсказали, что окончание ситуации с распространением коронавируса в России произойдет в июле текущего года.

Как следует из отчета, опубликованного лабораторией инноваций SUTD, по мнению исследователей, в России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля.

Примечательно, что, по мнению исследователей, в Китае завершение ситуации с COVID-19 произошло уже 9 апреля.

В США, согласно прогнозу, ситуация с COVID-19 окончательно завершится 27 августа текущего года, в Германии и Франции — 1 и 5 августа соответственно. Чуть позже — 14 августа — ситуация с коронавирусом завершится в Великобритании, считают исследователи сингапурского университета.

При этом «поворотный момент» в ситуации с распространением коронавируса в России уже позади — он, согласно отчету, произошел 24 апреля. Его уже преодолели и большинство других стран, рассмотренных исследователями.

Исследователи изучили данные по коронавирусу по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают, тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма», передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

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От редакции

Верите прогнозам?

Аноним, 27 апреля 2020 18:56
По приказу командования из Спиритического Министерства РФ ученые предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма", которым они страдают хронически.
Аноним, 27 апреля 2020 19:55
конец вспышки - начало тления и постепенного затухания в течение нескольких лет?

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