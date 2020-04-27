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75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой

20:00 27.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Михаил Шалин пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой

75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорноЕщё 59 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с р. Вислы своим дорогим и многоуважаемым родителям папане и маме и дорогим братцам Володе, Васе, Пете и дорогой сестрице Ниночке!
Дорогие родители, братцы и сестрица, прописываю я вам, что письмо я Ваше, которое писал Володя 30 августа я получил 14 сентября, которым был очень рад и доволен, за которое несколько раз благодарю. Прописываю я Вам, что в настоящее время я жив и здоров. Живу по-старому. Находимся в боевой обстановке, работаю при штабе и одновременно хожу за почтой. Время здесь стоит. Днем тепло, а утром и вечером холодно очень. Утром бывают заморозки не большие. Пропишите какое у вас стоит время. Пропишите Володя что делает ходит в школу или работает, а также Василий и Нина. Я очень об Вас соскучился. Но ничего скоро война закончится, потом увидимся.

Больше писать нечего, остаюсь жив и здоров, того и Вам желаю.
Пока.До свиданья. Крепко целую Вас Всех Ваш сын и брат Михаил И. Шалин

Новосибирская обл. г. Бердск
Санаторий обл.здрава, подсобное хоз-во
Шалину Илье Ст.

Полевая почта № 34454

75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой

Фронтовик шлет весточку с фронта

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