Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян

«Это клевета — Ким жив и работает с документами» удаленно. Слухи о смерти лидера Северной Кореи появились после того, как он месяц не появлялся на публике.

«У лидера все хорошо»: Пхеньян опроверг сообщения о гибели Ким Чен Ына

Сейчас судьба лидера Северной Кореи Ким Чен Ына одна из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. Глава КНДР не появлялся на публике почти месяц — пропустил день рождения деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, а затем годовщину основания Корейской народной армии.

Однако вопреки утверждениям западной прессы о том, что Ким Чен Ын уже покинул этот бренный мир, официальный Пхеньян утверждает, что все это клевета — «Ким жив и работает с документами» удаленно.

Отмечается, что в частности он инспектирует строительство туристического городка на побережье. В качестве неоспоримого доказательства этому соседи из Сеула рассмотрели со спутника знаменитый поезд главы КНДР как раз в указанном месте на морском берегу. Поезд, но не самого лидера.

Как сообщалось ранее, лидер Северной Кореи перенес операцию на сердце.