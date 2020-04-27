27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян

20:06 27.04.2020 Фото: Википедии
1 0

«Это клевета — Ким жив и работает с документами» удаленно. Слухи о смерти лидера Северной Кореи появились после того, как он месяц не появлялся на публике.

Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян
«У лидера все хорошо»: Пхеньян опроверг сообщения о гибели Ким Чен Ына

Сейчас судьба лидера Северной Кореи Ким Чен Ына одна из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. Глава КНДР не появлялся на публике почти месяц — пропустил день рождения деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, а затем годовщину основания Корейской народной армии.

Однако вопреки утверждениям западной прессы о том, что Ким Чен Ын уже покинул этот бренный мир, официальный Пхеньян утверждает, что все это клевета — «Ким жив и работает с документами» удаленно.

Отмечается, что в частности он инспектирует строительство туристического городка на побережье. В качестве неоспоримого доказательства этому соседи из Сеула рассмотрели со спутника знаменитый поезд главы КНДР как раз в указанном месте на морском берегу. Поезд, но не самого лидера.

Как сообщалось ранее, лидер Северной Кореи перенес операцию на сердце.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Живее всех живых?

Аноним, 27 апреля 2020 20:16
Как жеж он умрет, если еще не вбит последний гвоздь в крышку гроба последнего диктатора США?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
20:21 27-04-2020
Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян 1
20:06 27-04-2020
Смерть Ким Чен Ына опроверг официальный Пхеньян
Бердск75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
20:00 27-04-2020
75 дней до Победы: работаю при штабе и одновременно хожу за почтой
БердскОтключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска 3
19:49 27-04-2020
Отключили горячую воду в 29 домах из-за аварии в центре Бердска
БердскБез маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников 4
19:38 27-04-2020
Без маски такси не повезет: Продлил сплошной масочный режим до 15 мая в Новосибирской области и Бердске губернатор Травников
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска 2
19:32 27-04-2020
1,5 млн масок получила муниципальная аптечная сеть Новосибирска
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
19:27 27-04-2020
Отказались от переноса майских праздников из-за коронавируса в Госдуме
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
19:17 27-04-2020
Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
БердскВыбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске 2
18:59 27-04-2020
Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые 2
18:47 27-04-2020
Предсказали конец вспышки COVID-19 в России на 20 июля, в США - на 27 августа ученые