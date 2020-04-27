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Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года

20:21 27.04.2020 Фото: pexels
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Статью в КоАП о нарушении тишины переформулировали так, что наказать могут теперь соседей не только за громкую музыку с 23.00 до 7.00.

Оштрафуют за лай собак и воющую автосигнализацию по ночам до 50 тыс. рублей с 2021 года
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Ответственность за нарушение тишины ночью будет дополнительно прописана в будущей редакции КоАП. В частности, поправки коснутся автосигнализации, ложно срабатывающей в ночное время.

В части 6 статьи 14.1 проекта КоАП, где предусматривается ответственность граждан за нарушение тишины с 23 часов до 7 утра, есть дополнение про указанное правонарушение в форме бездействия.

Такая формулировка, уточнили в ведомстве, позволит штрафовать не только тех, кто любит громкую музыку, но и тех, кто не выключает сигнализацию машины, и хозяев лающих по ночам собак.

В Минюсте РФ поясняют, что «такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (…), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины». Сюда относится, в частности, неисправная сигнализация автомобиля, взрывающая тишину во дворах по ночам.

В ведомстве уточнили, что сейчас проект нового КоАП дорабатывается.

«В целях урегулирования разногласий по законопроекту проводятся согласительные совещания с участием представителей органов государственной власти, научного и бизнес-сообщества», — отметили в Минюсте.

Ожидается, что новый кодекс будет введен в действие с начала следующего года.

Согласно законопроекту штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц.

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