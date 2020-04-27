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Дожди с грозами идут на целую неделю в Бердск. Обещают жару и сильный ветер

20:42 27.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Бердске дожди зарядят аж до 3 мая. Во вторник синоптики обещают около 15 градусов тепла, в среду, 29 апреля, потеплеет до 22 градусов.

Дожди с грозами идут на целую неделю в Бердск. Обещают жару и сильный ветер
Пока в Бердске ясная погода

Дожди и грозы прогнозируют в Новосибирской области в ближайшие трое суток синоптики. Ненастная погода придет  во вторник, 28 апреля, во второй половине дня, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Температура воздуха в Новосибирской области 28 апреля ночью будет +6…+8 градусов, днем — около +20. Сохранится юго-восточный ветер, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

29 апреля ночью обещают +11…+13 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+25. Однако к вечеру из-за холодного фронта столбик термометра упадет до +18 градусов, а ветер сменится на юго-западный и усилится до 20 м/с.

В четверг ночью ожидается +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Бердске дожди зарядят аж до 3 мая. Во вторник синоптики обещают около 15 градусов тепла, в среду, 29 апреля, потеплеет до 22 градусов.

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От редакции

Дождь умоет город?

горожанин, 27 апреля 2020 21:39
НВР:конечно!Одна надежда на дождь

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