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Коронавирус приближается к 3 млн: Выявили COVID-19 у 2 991 918 жителей планеты на 27 апреля

21:03 27.04.2020
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Прирост за сутки составил 73 668 случаев. По состоянию на 26 апреля в России проведено 3 019 434 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса.

Коронавирус приближается к 3 млн: Выявили COVID 19 у 2 991 918 жителей планеты на 27 апреля
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила большинство стран мира

В мире по состоянию на 08.00 по мск 27.04.2020 г. зарегистрировано 2 991 918 подтверждённых случая (прирост за сутки 73668 случаев; 2,5%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2 907 577 случаев (за последние сутки прирост 73 665 – 2,6%). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 27 апреля.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 27.04.2020 в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 341. За сутки прирост составил 3 случая (0,01%). Случаев с летальным исходом – 4643 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 26.04.2020 досмотрено 5 208 224 человек, за этот период выявлено 574 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 669 279 человек, по состоянию на 26.04.2020 под контролем остаются 183 577 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 482 обсерваторов на 39 606 мест, из них развернуто 271 обсерватор на 26 402 мест, где размещено 9 610 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 26.04.2020 проведено 3 019 434 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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