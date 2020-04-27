Пытались улететь 7 нарушителей карантина из Новосибирска в Москву и Хабаровск. Их задержали в аэропорту Толмачево

Также среди новых нарушителей – два солярия и организация по заготовке макулатуры. Правоохранители Новосибирской области направили в суд 525 протоколов по разным статьям КоАП. Общая сумма штрафов на юрлиц и граждан уже составляет около 2,2 млн рублей. Рейды продолжаются.

Нарушители медицинского наблюдения пытались улететь из Новосибирской области и были задержаны в аэропорту

Семь человек, находящиеся под обязательным медицинским наблюдением, были задержаны в аэропорту Толмачёво при попытке улететь из Новосибирской области в разные города страны – теперь их ждет суд и крупный штраф. Также среди новых нарушителей – два солярия и организация по заготовке макулатуры.

В регионе продолжается выявление нарушителей установленных в регионе ограничительных мер, действующих в период распространения коронавирусной инфекции. Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 525 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составляет около 2,2 млн рублей.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Так, только за предыдущие три дня сотрудниками управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в аэропорту Толмачёво были задержаны семь человек. Граждане не дождались окончания своего медицинского наблюдения и пытались улететь в Москву, Санкт-Петербург, Якутск и Хабаровск. На всех нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», им грозит штраф от 15000 до 40000 рублей. Всего по данной статье протоколы составлены в отношении 72 гражданин, из них уже 55 присуждены штрафы на сумму 795,1 тыс. рублей.

Кроме того, с жителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения, предписанных постановлением Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В настоящее время гражданам необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и др. На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено уже 392 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», часть из них уже оштрафована на общую сумму 182 млн рублей.

Ряд нарушений по вышеуказанной статье выявлен у юридических лиц в ходе совместных проверок сотрудников полиции и органов власти Новосибирской области. В частности, в Заельцовском районе вопреки запрету услуги загара посетителям предоставляла студия Choco, а в Дзержинском районе работа студия загара «Кения». Кроме этого, в Ленинском районе вела свою деятельность организация по заготовке и переработке макулатуры. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование, нарушителям грозят штрафы.

В ходе совместных рейдов полиции и органов власти за неделю проверено 132 предприятия и 20 торговых центров, такие проверки будут продолжены. Кроме того, в усиленном режиме проходят рейды по местам уличной торговли. В региональном минпромторге напоминают, что при обнаружении нарушений санитарного законодательства, а также незаконно работающих магазинов, иных предприятий и организаций жители могут обращаться в полицию.

Также в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в отношении предприятий и организаций региона к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ привлечено 49 юридических лица, 32 присуждены штрафы на общую сумму 1,2 млн рублей, 10 приостановили свою деятельность на разные сроки.