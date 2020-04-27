Принимать заявления на ежемесячную выплату в 6018 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут в мае от жителей Бердска и Новосибирской области

Прием заявлений будет осуществляться в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. В беззаявительном порядке будет назначена выплата на родителя, который являлся получателем ежемесячного пособия на ребенка по состоянию на 1 мая 2020 года.

О порядке и условиях назначения выплаты рассказал начальник отдела минсоцразвития НСО Дмитрий Радич

Около 39 000 семей Новосибирской области станут получателями ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет – прием заявлений начинается в мае. О порядке и условиях назначения выплаты рассказали 27 апреля на брифинге в правительстве региона.

Как было отмечено, ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал 2019 года – 11 738,0 рублей. Выплата устанавливается сразу на год, в 2020 году ее размер составляет 6 018,5 рублей.

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет, с обязательным ежегодным продлением.

Прием заявлений будет осуществляться в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя (опекуна, попечителя) по предварительной записи, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявление также можно направить по почте. С конца мая текущего года жители региона подать заявление в электронном виде смогут через единый портал государственных и муниципальных услуг.

В беззаявительном порядке будет назначена выплата на родителя (опекуна, попечителя), единственного родителя (опекуна, попечителя), который являлся получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» по состоянию на 01.05.2020.

Начало выплат запланировано на июнь 2020 года.