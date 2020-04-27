27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Принимать заявления на ежемесячную выплату в 6018 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут в мае от жителей Бердска и Новосибирской области

21:21 27.04.2020 Фото: Nso.ru
0

Прием заявлений будет осуществляться в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. В беззаявительном порядке будет назначена выплата на родителя, который являлся получателем ежемесячного пособия на ребенка по состоянию на 1 мая 2020 года.

Принимать заявления на ежемесячную выплату в 6018 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут в мае от жителей Бердска и Новосибирской области
О порядке и условиях назначения выплаты рассказал начальник отдела минсоцразвития НСО Дмитрий Радич
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Принимать заявления на ежемесячную выплату в 6018 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут в мае от жителей Бердска и Новосибирской области

Принимать заявления на ежемесячную выплату в 6018 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут в мае от жителей Бердска и Новосибирской областиПособия на детей с 3 до 7 лет: Полные правила о том, кому выплатят по 6 018 рублей на ребенка по указу Путина в Новосибирске, Искитиме и БердскеЕщё 150 новостей

Около 39 000 семей Новосибирской области станут получателями ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет – прием заявлений начинается в мае. О порядке и условиях назначения выплаты рассказали 27 апреля на брифинге в правительстве региона.

Как было отмечено, ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал 2019 года – 11 738,0 рублей. Выплата устанавливается сразу на год, в 2020 году ее размер составляет 6 018,5 рублей.

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет, с обязательным ежегодным продлением.

Прием заявлений будет осуществляться в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя (опекуна, попечителя) по предварительной записи, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявление также можно направить по почте. С конца мая текущего года жители региона подать заявление в электронном виде смогут через единый портал государственных и муниципальных услуг.

В беззаявительном порядке будет назначена выплата на родителя (опекуна, попечителя), единственного родителя (опекуна, попечителя), который являлся получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» по состоянию на 01.05.2020.

Начало выплат запланировано на июнь 2020 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Остальным не нужны деньги на детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим 1
22:11 27-04-2020
Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19 12
22:05 27-04-2020
Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19
Утонули 10 тыс. беженцев: Нашли на дне Черного моря подбитый в 1941 году теплоход "Армения". На видео записали поиски
22:02 27-04-2020
Утонули 10 тыс. беженцев: Нашли на дне Черного моря подбитый в 1941 году теплоход
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва 1
22:00 27-04-2020
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва
БердскКладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице-мэр Бердска 3
22:00 27-04-2020
Кладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице-мэр Бердска
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году: выходные дни - 1,2,3,4 и 5 мая 3
21:54 27-04-2020
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году: выходные дни - 1,2,3,4 и 5 мая
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 5
21:53 27-04-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
БердскВыбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске 3
21:51 27-04-2020
Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске
БердскОбнажило руины и памятник неизвестному в старом Бердске обмелевшее до острова Хренового Обское море 1
21:50 27-04-2020
Обнажило руины и памятник неизвестному в старом Бердске обмелевшее до острова Хренового Обское море
БердскПодожгла квартиру с 7-летним сыном психически больная мать в Бердске. Спас спрятавшегося ребенка участковый полиции 1
21:42 27-04-2020
Подожгла квартиру с 7-летним сыном психически больная мать в Бердске. Спас спрятавшегося ребенка участковый полиции