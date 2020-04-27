95% россиян проголосуют за поправки в Конституцию о доступности здравоохранения на фоне коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России должно было состояться 22 апреля 2020 года.
Продолжая разговор о конкретных поправках, предложенных для внесения в Конституцию РФ в ходе предстоящего общероссийского голосования, ВЦИОМ представляет данные опроса от 19 апреля.
Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу
Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным 4%.
Следующей по важности поправкой, по мнению россиян, является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (94%).
Для 93% россиян является важной поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны, для 5% это не важно.
Абсолютное большинство россиян высказались за важность обязательной ежегодной индексации пенсий — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных.
Замыкает список топ-5 поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% против 7% — не важно).
Информбюро по манипуляциям при преситенде сообщает:
Как рейтинг Путина мог вырасти с 30 до 72%?
Как известно, после пенсионной реформы рейтинг Путина начал снижаться, и снижался он достаточно долго. Вплоть до того момента, когда пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президента рейтинг совсем не волнует.
Однако после этого заявления моментально рейтинг Путина по опросам ВЦИОМ поднялся до 72%, и все: можно было праздновать победу. Но может ли рейтинг так резко вырасти?
Неужели люди вновь поверили в Путина после того, как узнали, что рейтинг ему безразличен? Это крайне сомнительно. Рассмотрим, почему в действительности рейтинг Путина так резко увеличился.
Как поднимали рейтинг президенту
Итак, повышали рейтинг Путину следующим образом: когда был рейтинг 30%, был открытый опрос, то есть у людей спрашивали, кому из политиков те доверяют. И люди сами отвечали без подсказок. Именно при такой постановке лишь 30% выделяли Путина, хотя ранее 50-60% его выделяло.
Ну а как вышло, что сразу же 72%? А вот как: вместо того, чтобы дать людям назвать политиков, которым они доверяют, их спрашивали прямо: «вы доверяете Путину как президенту страны»? И вот при такой постановке, при правильном вопросе, у Путина резко 72%. Но это, конечно, похоже скорее на махинацию, чем на рост рейтинга.
Осталось в конституцию внести поправку о духовно-принудительному и патриотически досрочному воспитанию с сетью лагерей и центров дезинфекции