95% россиян проголосуют за поправки в Конституцию о доступности здравоохранения на фоне коронавируса

Рейтин предпочтений граждан России за последнее время изменился — актуализировался. Следующей по важности поправкой является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (94%).

Россияне признают важность конкретных предложений в каждой из сфер, наибольшее число важных поправок касаются социальной сферы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России должно было состояться 22 апреля 2020 года.

Продолжая разговор о конкретных поправках, предложенных для внесения в Конституцию РФ в ходе предстоящего общероссийского голосования, ВЦИОМ представляет данные опроса от 19 апреля.

Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным 4%.

Следующей по важности поправкой, по мнению россиян, является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (94%).

Для 93% россиян является важной поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны, для 5% это не важно.

Абсолютное большинство россиян высказались за важность обязательной ежегодной индексации пенсий — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных.

Замыкает список топ-5 поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% против 7% — не важно).