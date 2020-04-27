27.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

95% россиян проголосуют за поправки в Конституцию о доступности здравоохранения на фоне коронавируса

21:31 27.04.2020 Фото: Кремлин.ру
3 2

Рейтин предпочтений граждан России за последнее время изменился — актуализировался. Следующей по важности поправкой является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (94%).

95% россиян проголосуют за поправки в Конституцию о доступности здравоохранения на фоне коронавируса
Россияне признают важность конкретных предложений в каждой из сфер, наибольшее число важных поправок касаются социальной сферы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России должно было состояться 22 апреля 2020 года.

Продолжая разговор о конкретных поправках, предложенных для внесения в Конституцию РФ в ходе предстоящего общероссийского голосования, ВЦИОМ представляет данные опроса от 19 апреля.

Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным 4%.

Следующей по важности поправкой, по мнению россиян, является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (94%).

Для 93% россиян является важной поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны, для 5% это не важно.

Абсолютное большинство россиян высказались за важность обязательной ежегодной индексации пенсий — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных.

Замыкает список топ-5 поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% против 7% — не важно).

Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За какие поправки проголосуете вы?

Пес DOS, 27 апреля 2020 22:12
А за обнуление будет опять 146 процентов?
Аноним, 27 апреля 2020 22:34
Вполне может быть, что 95% из тех 2%, кто придет на голосование, проголосуют ЗА. ))

Информбюро по манипуляциям при преситенде сообщает:
Как рейтинг Путина мог вырасти с 30 до 72%?

Как известно, после пенсионной реформы рейтинг Путина начал снижаться, и снижался он достаточно долго. Вплоть до того момента, когда пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президента рейтинг совсем не волнует.
Однако после этого заявления моментально рейтинг Путина по опросам ВЦИОМ поднялся до 72%, и все: можно было праздновать победу. Но может ли рейтинг так резко вырасти?
Неужели люди вновь поверили в Путина после того, как узнали, что рейтинг ему безразличен? Это крайне сомнительно. Рассмотрим, почему в действительности рейтинг Путина так резко увеличился.

Как поднимали рейтинг президенту
Итак, повышали рейтинг Путину следующим образом: когда был рейтинг 30%, был открытый опрос, то есть у людей спрашивали, кому из политиков те доверяют. И люди сами отвечали без подсказок. Именно при такой постановке лишь 30% выделяли Путина, хотя ранее 50-60% его выделяло.

Ну а как вышло, что сразу же 72%? А вот как: вместо того, чтобы дать людям назвать политиков, которым они доверяют, их спрашивали прямо: «вы доверяете Путину как президенту страны»? И вот при такой постановке, при правильном вопросе, у Путина резко 72%. Но это, конечно, похоже скорее на махинацию, чем на рост рейтинга.
Аноним, 27 апреля 2020 23:01
Пропаганда Гёббельса смотреться милой детской шалостью.
Осталось в конституцию внести поправку о духовно-принудительному и патриотически досрочному воспитанию с сетью лагерей и центров дезинфекции

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим 1
22:11 27-04-2020
Не ходить на кладбища в Радоницу 28 апреля призвал православных митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19 12
22:05 27-04-2020
Владимир Путин выступит с обращением к нации 28 апреля из-за COVID-19
Утонули 10 тыс. беженцев: Нашли на дне Черного моря подбитый в 1941 году теплоход "Армения". На видео записали поиски
22:02 27-04-2020
Утонули 10 тыс. беженцев: Нашли на дне Черного моря подбитый в 1941 году теплоход
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва 1
22:00 27-04-2020
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва
БердскКладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице-мэр Бердска 3
22:00 27-04-2020
Кладбище под запретом в Радоницу 28 апреля, заявил вице-мэр Бердска
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году: выходные дни - 1,2,3,4 и 5 мая 3
21:54 27-04-2020
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году: выходные дни - 1,2,3,4 и 5 мая
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 5
21:53 27-04-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
БердскВыбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске 3
21:51 27-04-2020
Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске
БердскОбнажило руины и памятник неизвестному в старом Бердске обмелевшее до острова Хренового Обское море 1
21:50 27-04-2020
Обнажило руины и памятник неизвестному в старом Бердске обмелевшее до острова Хренового Обское море
БердскПодожгла квартиру с 7-летним сыном психически больная мать в Бердске. Спас спрятавшегося ребенка участковый полиции 1
21:42 27-04-2020
Подожгла квартиру с 7-летним сыном психически больная мать в Бердске. Спас спрятавшегося ребенка участковый полиции