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Подожгла квартиру с 7-летним сыном психически больная мать в Бердске. Спас спрятавшегося ребенка участковый полиции

21:42 27.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Лейтенант полиции Денис Тайдаров нашел и вывел из горящей квартиры спрятавшегося от дыма в ванной мальчика. Женщину направили на лечение в психушку, ребенка — в социальный центр.

Подожгла квартиру с 7 летним сыном психически больная мать в Бердске. Спас спрятавшегося ребенка участковый полиции
Участковый уполномоченный полиции Бердска Денис Тайдаров принял участие в спасении людей на пожаре

24 апреля в 14.45 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение о том, что в квартире пятиэтажного дома на улице Островского 47-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием, неадекватно ведет себя и угрожает поджечь квартиру, где проживает вместе с мужем и малолетним сыном.

Для проверки информации на место срочно выехали сотрудники полиции и МЧС. На просьбу участкового уполномоченного Отдела МВД России по городу Бердску лейтенанта полиции Дениса Тайдарова открыть дверь хозяйка ответила отказом и выразила намерение поджечь квартиру, в которой вместе с ней находились 72-летний муж и 7-летний сын. Через некоторое время из-под двери пошел дым. Сотрудники МЧС взломали дверь, после чего полицейский вместе с пожарными проник внутрь квартиры. Пока спасатели тушили горевшие на кухне вещи, Денис Тайдаров нашел спрятавшего в ванной комнате ребенка и вывел его вместе с родителями в безопасное место.

После ликвидации возгорания женщину, устроившую пожар, направили в лечебное учреждение, а ребенка передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетним Отдела МВД России по городу Бердску, которые временно поместили его в детский социальный центр. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области.

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От редакции

Спасибо участковому

Аноним, 27 апреля 2020 22:14
Фото вроде свежее. А почему герой без маски?

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